Komal Rani Swarnkar Govinda: कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? जिनके संग जुड़ रहा Coolie No.1 के स्टार गोविंदा का नाम

Komal Rani Swarnkar Govinda: गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के रिश्ते की खबरों ने हलचल बढ़ा दी है. दोनों को साथ देखे जाने के बाद डेटिंग की चर्चा शुरू हुई, वहीं सुनीता आहूजा की प्रतिक्रिया ने मामले को और चर्चा में ला दिया.

Komal Rani Swarnkar Govinda: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. हाल ही में गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं.

इन अफवाहों को उस समय और हवा मिली जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. हालांकि, अब तक न तो गोविंदा और न ही कोमल ने अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है. ऐसे में दोनों के डेटिंग की खबरों को फिलहाल सिर्फ अटकलें ही माना जा रहा है.

कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? (Who Is Komal Rani Swarnkar)

कोमल रानी स्वर्णकार एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो कथित तौर पर बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं. गोविंदा के साथ नाम जुड़ने से पहले वो आम लोगों के बीच ज्यादा चर्चित नहीं थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोमल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं. हालांकि, उनके बचपन, पढ़ाई और परिवार से जुड़ी ज्यादा जानकारी भरोसेमंद सार्वजनिक स्रोतों में उपलब्ध नहीं है. उनकी उम्र को लेकर भी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है.

गोविंदा के साथ इन फिल्मों में दिख सकती हैं कोमल

कोमल रानी स्वर्णकार का नाम गोविंदा की आने वाली फिल्म ‘रूपा’ (Roopa) से जोड़ा जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर गोविंदा की वापसी से जुड़ी हुई है. इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि कोमल एक अन्य आगामी प्रोजेक्ट ‘दुनियादारी’ (Duniyadari) में भी गोविंदा के साथ नजर आ सकती हैं. अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो दोनों की जोड़ी एक से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दे सकती है.

आखिर क्यों शुरू हुई दोनों के रिश्ते की चर्चा?

गोविंदा और कोमल के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तब बढ़ीं, जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं. गोविंदा की शादी सुनीता आहूजा से साल 1987 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं- बेटी टीना और बेटा यशवर्धन. ऐसे में गोविंदा का किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

हालांकि, ये साफ करना जरूरी है कि गोविंदा और कोमल ने अपने बीच किसी रोमांटिक रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. इसलिए फिलहाल सामने आ रही डेटिंग की खबरों को पुष्टि की गई जानकारी नहीं माना जा सकता.