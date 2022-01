MOU will be signed in Himachal ana Haryana on 21 Jan: 21 को हिमाचल-हरियाणा में एमओयू साइन होगा: धूमनसिंह

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:

MOU will be signed in Himachal ana Haryana on 21 Jan: सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने सरस्वती नदी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि आदि बद्री में सरस्वती उद्गम स्थल का जीवन उद्धार करने की योजना हरियाणा सरकार की है जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गत दिवस आदिबद्री क्षेत्र का दौरा भी किया है।

डैम और बैराज का निर्माण होगा MOU will be signed in Himachal ana Haryana on 21 Jan

किरमिच ने कहा कि आदिबद्री क्षेत्र में डैम औऱ बैराज का निर्माण किया जा रहा है जिसके माध्यम से पानी को डाइवर्ट करके सरस्वती नदी में डाला जाएगा। धूमन सिंह ने बताया कि हरियाणा व हिमाचल सरकार के सांझे प्रयासों से सरस्वती नदी को पुनवार्हित किया जा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन व उनकी टीम ने इस परियोजना को लेकर आदिबद्री क्षेत्र का दौरा किया।

दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे साइन MOU will be signed in Himachal ana Haryana on 21 Jan

उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके तहत दोनों प्रदेशों में पानी को व्यवस्थित किया जा सकेगा। उन्होंने इस काम के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हिमाचल के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

किरमिच ने कहा कि आदिबद्री क्षेत्र में लगभग 341 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने वाले डैम व बैराज को लेकर गत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।

