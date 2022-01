प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

MoU Signature The Construction Of The Dam

MoU Signature The Construction Of The Dam : आदिबद्री में हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 21 जनवरी को एमओयू पर हस्ताक्षर करके डैम के निर्माण को स्वीकृति देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सोमवार को आदिबद्री का दौरा किया। (MoU Signature The Construction Of The Dam)

डीसी पार्थ गुप्ता ने आदिबद्री रेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस ऐतिहासिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी मुख्यमंत्री अनाउसमेंट की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने सडकों के निर्माण, बाबा बंदा सिंह बहादुर म्यूजियम, मार्शल आर्ट स्कूल, किलानूमा वॉल, सढ़ौरा में बनने वाले पीर बुधशाह मैमोरियल हॉल व इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अन्य विकास परियोजनाओं पर विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि लोहगढ़ और आदिबद्री क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन विभाग के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इन दोनों ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों से जुड़े अन्य पहलूओं की भी विस्तृत जानकारी ली।

इस अवसर पर यमुनानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन अहुजा, एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल, डीडीपीओ शंकर लाल गोयल, जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, डीआईओ अरविंदर जोत सिंह वालिया, सिंचाई विभाग के एक्सईएन नितिन भट्ट, पीडब्ल्यूडी बी.एडं. आर के एक्सईएन जसबीर सिंह, पब्लिक हैल्थ के एक्सईएन समीर शर्मा, रोडवेज जीएम बालक राम व टीएम संजय रावल, बिलासपुर की तहसीलदार चेतना चौधरी, बीडीपीओ बिलासपुर बलराम गुप्ता, वन विभाग के आरओ कृष्ण कुमार, एआईपीआरओ मनोज पाण्डेय, जेई विनय कुमार, पटवारी संजय कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

