Now It Will Be Here And Rain : पिछले कुछ दिनों से चल रही बूंदाबांदी और हाल ही में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से तापमान लगातार गिरता रहा है। इसका असर पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से लेकर राजस्थान के सीकर तक सर्दी का असर बढ़ रहा है। जहां दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं झारखंड-बिहार-यूपी सहित कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह साढ़े आठ बजे तक 8 मिमी बारिश हुई, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 100 प्रतिशत थी।

उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के आसार Now It Will Be Here And Rain

उत्तराखंड में शनिवार को भी हिमपात हुआ और बारिश जारी रही जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में राजमार्ग बंद हो गये और ऊंचाई वाले गांवों में बर्फ जम गयी। निचले इलाकों और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई जबकि राजधानी देहरादून में दिन भर हल्की बारिश होती रही।

आज और कल बिहार में बारिश Now It Will Be Here And Rain

बिहार में छह जिलों विशेषकर वैशाली, सारण,सीवान, मुजफ्फरपुर , मधुबनी, सीतामढ़ी ओर शिवहर में पुरवैया बहने से बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। यह मौसमी दशा नौ से 10 जनवरी के बीच रहेगी। इसके बाद फिर पूरे बिहार में शीतलहर चलनी शुरू हो जायेगी। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पूरे जनवरी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ सकती है।

बिहार में शीतलहर Now It Will Be Here And Rain

कटऊ के मुताबिक अगले 48 घंटे तक बिहार में शीतलहर चलने के आसार नहीं है। विभाग ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी हिमालय पर व मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूवार्नुमान है। इसके बाद एक बार फिर शीतलहर चल सकती है।

राजस्थान में बारिश Now It Will Be Here And Rain

राजस्थान में पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। दो पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता की वजह से सर्दियों के मौसम में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी से हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में बारिश Now It Will Be Here And Rain

राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मावठ के कारण बारिश हो रही है और सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है। भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में मावठ कहा जाता है।

झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश Now It Will Be Here And Rain

11 और 12 जनवरी को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 13 जनवरी को भी कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 14 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के झारखंड से निकल जाने का अनुमान है। इसके बाद ठंड भी बढ़ेगी।

दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह से बारिश Now It Will Be Here And Rain

दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह से बारिश जारी है। यहां कई इलाकों में जलभराव नजर आ रहा है। अगले दो घंटे के तक दिल्ली-ठउफ में तेज बारिश के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है।

नोट करें आज यहां होगी बारिश Now It Will Be Here And Rain

मौसम विभाग के अनुसार, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नौ जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले दो दिन में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है।

पंजाब-हरियाणा में अभी और गिरेगा तापमान Now It Will Be Here And Rain

उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की वजह से आने वाले दिनों में पारा और अधिक गिर जाएगा। इससे ठंड बढ़ने की संभावना अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने इस बाबत जानकारी दी है। विभाग की मानें तो उत्तर पश्चिम भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में अगले दो-तीन दिनों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

बिहार में 48 घंटे में ठंड होगी कम Now It Will Be Here And Rain

बिहार में अगले 48 घंटे मे ठंड और कम होगी। इस दौरान दिन और रात का तापमान और बढ़ेगा। आइएमडी पटना की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष रुप से रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस इजाफे के आसार है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक Now It Will Be Here And Rain

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूवार्नुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 90 संतोषजनक है।

न्यूनतम पारा सामान्य से सात डिग्री अधिक Now It Will Be Here And Rain

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रातभर हुई बारिश के कारण रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक 13।8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में रविवार तक मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

मकर संक्रांति पर यहां पड़ेगी ठंड Now It Will Be Here And Rain

11 जनवरी को बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश और बर्फ गिरने के आसार बन रहे है। इसके बाद बिहार में एक बार फिर शीत लहर की संभावना है। मकर संक्रांति के समय बिहार में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी।

मकर संक्रांति पर यहां पड़ेगी ठंड Now It Will Be Here And Rain

