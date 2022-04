20हजार की रिश्वत के आरोप में विजिलेंस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार Inspector Arrested for Taking Bribe of 20 Thousand

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

Inspector Arrested for Taking Bribe of 20 Thousand: विजिलेंस की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम ने बुधवार को आरोपी सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया । जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।(Inspector Arrested for Taking Bribe of 20 Thousand)

विजिलेंस की टीम ने सब इंस्पेक्टर रजनीकांत पर आठ अप्रैल को पानीपत के नौलथा निवासी प्रवीन की शिकायत पर केस दर्ज किया था । प्रवीन ने खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन सप्लाई का ठेका लिया हुआ है । प्रवीन ने शिकायत दी थी कि उसकी कंपनी को जगाधरी उपमंडल के एरिया में राशन डिपो पर राशन सप्लाई करने का ठेका मिला हुआ है । राशन सप्लाई करने के लिए उन्हें पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं । उनके बिल कन्फेड के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग में जाते हैं ।

वहां पर सब इंस्पेक्टर रजनीकांत वैरिफाई करता है और फिर वापस कन्फेड को भेजता है । इसके बाद ही उन्हें पेमेंट मिल पाती है । लेकिन रजनीकांत उससे बिल वैरिफाई करने के नाम पर 20 हजार रुपए मांग रहा है । जबकि वह देना नहीं चाहता । इस शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने सात क्राप्शन एक्ट में रजनीकांत पर केस दर्ज किया था । विजिलेंस इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि आरोपी को जांच के लिए बुलाया था । साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया । शिकायतकर्ता की ओर से एक ऑडियो भी दी है । जिसमें वह पैसे मांग रहा है । उसकी भी जांच की जा रही है ।