Haryana News: वेटनरी डॉक्टर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, एसडीएम की कोठी से मिला शव

अबोहर के गिदडांवाली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव में शनिवार रात एक वेटनरी डॉक्टर की धारदार हथियार से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। डॉक्टर का शव गांव के ही एक खाली मकान से मिला।

Haryana News: अबोहर के गिदडांवाली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव में शनिवार रात एक वेटनरी डॉक्टर की धारदार हथियार से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। डॉक्टर का शव गांव के ही एक खाली मकान से मिला। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद उनका शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी

डीएसपी अमनदीप सिंह थाना खुईयां सरवर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। काफी देर तक मौके के साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

एसडीएम की कोठी से मिला शव

गांव के सरपंच देसराज ने बताया कि गांव के निवासी जगजीत सिंह वर्तमान में पटियाला क्षेत्र में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपनी जमीन हिस्से पर दी हुई है। उनकी जमीन में ही एक मकान बना हुआ है जिसकी देखरेख भी खेती करने वाले लोग ही करते हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह उन्हीं लोगों के माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि एसडीएम की खाली पड़ी कोठी में किसी युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और थाना खुईयां सरवर पुलिस को सूचित किया।

मोबाइल से हुई पहचान

सरपंच देसराज ने बताया कि अज्ञात हत्यारों ने युवक का मुंह व सिर इतनी बुरी तरह से कुचला कि उसकी पहचान होना भी मुश्किल था। काफी देर बाद मृतक के पास पड़े उसके मोबाइल से उसकी पहचान अमनदीप सिंह के रूप में हुई और उसके परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस ने परिजनों के ब्यान पर आगे की कार्रवाही शुरू कर दी है।

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

सरपंच देसराज ने बताया कि मृतक दो भाइयों व एक बहन में सबसे बड़ा था और वेटनरी डॉक्टर का कार्य करता था। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से बिना डंडे वाली कुल्हाड़ी बरामद हुई है। जबकि उसके शरीर में तेजधार और नुकीले दोनों प्रकार के हथियारों के निशान हैं।