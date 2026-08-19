Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है. 30 जून से अब तक 197 लोगों की मौत और ₹1,001.71 करोड़ का नुकसान हुआ है. जबकि राहत-बचाव कार्य जारी है.

Himachal Pradesh Monsoon Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून की लगातार बारिश ने जनजीवन और परिवहन व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है. 30 जून से अब तक राज्य में 197 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बारिश और उससे जुड़े हादसों से आर्थिक नुकसान ₹1,001.71 करोड़ तक पहुंच गया है. प्रशासन की राहत और बहाली टीमें कई प्रभावित जिलों में लगातार काम कर रही हैं.

हिमाचल में कहां कितनी सड़कें प्रभावित

लगातार हो रहे राहत कार्यों के बावजूद मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक प्रदेश में 279 सड़कें बंद रहीं. इसके अतिरिक्त 310 पेयजल योजनाएं और 84 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित रहे. मंडी में सबसे ज्यादा 32 सड़कें बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें प्रभावित हैं. सड़क संपर्क बाधित होने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं. भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अचानक सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है.

मौसम से जुड़े हादसों में 81 मौतें

मानसून के दौरान मौसम और आपदाओं से जुड़ी घटनाओं में 81 लोगों की जान गई. इनमें भूस्खलन, चट्टान गिरने, डूबने, सांप के काटने और करंट लगने जैसी घटनाएं शामिल हैं. लाहौल-स्पीति में 14 मौतें हुईं, जो सबसे अधिक हैं. कांगड़ा में 13 और शिमला में 12 लोगों की मौत दर्ज की गई. वहीं, सड़क दुर्घटनाओं में 116 लोगों की मौत हुई है. सिरमौर में 17 और चंबा में 16 मौतें सड़क हादसों में हुईं.

मकानों और पशुधन को भी भारी नुकसान

बारिश से 85 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं, जबकि 314 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. आपदा में 429 पशुओं की भी मौत हुई. कुल 313 लोग घायल हुए हैं, जबकि कांगड़ा में एक व्यक्ति अभी भी लापता है.

प्रशासन ने जारी की सावधानी की अपील

अधिकारियों ने भारी बारिश के दौरान लोगों को नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. पर्यटकों को यात्रा से पहले सड़क की स्थिति जांचने को कहा गया है. राहत टीमें सड़क बहाली, बिजली मरम्मत और अन्य बचाव कार्यों में जुटी हैं. बारिश के बीच मंगलवार को शिमला में घना कोहरा भी छाया रहा.