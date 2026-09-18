Viral Video: सोनीपत में 6 महीने के बच्चे पर पिटबुल का हमला, महिला की गोद से खींचकर नोंचा, देखें दर्दनाक वीडियो

Sonipat Pitbull Attack Video: सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में पिटबुल कुत्ते ने छह महीने के बच्चे और उसकी बुआ पर हमला कर दिया। CCTV में कैद घटना में कुत्ते को बच्चे को दबोचते देखा गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज रोहतक PGIMS में चल रहा है।

Pitbull Attack on 6-Month-Old Baby Video: हरियाणा के सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल ने छह महीने के मासूम बच्चे और उसकी बुआ पर हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब बच्चा अपनी बुआ की गोद में था और दोनों गली से गुजर रहे थे। अचानक कुत्ता उनकी ओर दौड़ा और बच्चे को अपना निशाना बना लिया। हमले की पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज फिलहाल रोहतक स्थित PGIMS में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

गोद में मौजूद बच्चे पर अचानक झपटा कुत्ता

घटना 14 सितंबर की शाम सिक्का कॉलोनी में हुई। बच्चा अपनी बुआ की गोद में था। इसी दौरान पड़ोसी का पिटबुल अचानक उनकी तरफ दौड़ा और महिला पर झपट पड़ा। हमले के दौरान बच्चा नीचे गिर गया, जिसके बाद कुत्ते ने उसे मुंह में दबोच लिया और सड़क पर घसीटने लगा। CCTV फुटेज में महिला को बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान कुत्ते ने महिला को भी काट लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया।

चेहरे और पेट समेत कई जगह गंभीर चोटें

हमले में छह महीने का बच्चा बुरी तरह घायल हुआ। बच्चे के मुंह, पेट, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं और पेट में 20 टांके लगाए गए। बच्चे को हमले के बाद पहले अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रोहतक के PGIMS रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना में फिलहाल बच्चे के परिवार की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है।

इलाज के खर्च को लेकर भी उठे सवाल

परिवार की ओर से कुत्ते के मालिक पर इलाज के खर्च को लेकर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने बताया कि बच्चे को उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन इलाज का खर्च अधिक होने के बाद उसे वापस लाकर PGIMS रोहतक में भर्ती कराया गया। घटना के बाद खतरनाक ब्रीड के कुत्ते पालने पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र के पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित 2024 के निर्देशों में कुछ कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी होने का उल्लेख है। फिलहाल सिक्का कॉलोनी की इस घटना में छह महीने का बच्चा गंभीर हालत में रोहतक PGIMS में भर्ती है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में डर का माहौल है।