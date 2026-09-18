Punjab News: पंजाब में BJP नेता रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, भीड़ ने फेंके अंडे-टमाटर, AAP पर लगाया आरोप

Ravneet Bittu Convoy Attack in Punjab: पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ शुरू होने से पहले शुक्रवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले को लेकर विवाद हो गया। पठानकोट जाते समय बटाला के पास घासीतपुर इलाके में उनके काफिले पर अंडे, टमाटर और अन्य वस्तुएं फेंके जाने की बात सामने आई है। बिट्टू ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की और कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया है, जबकि आप ने इस सभी आरोपों को खारिज किया है।
बिट्टू का AAP पर आरोप
बिट्टू बीजेपी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के पठानकोट में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बटाला-गुरदासपुर मार्ग के पास उनके काफिले के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ टकराव की स्थिति बनी। बिट्टू की ओर से कहा गया कि उनके काफिले में करीब आठ से नौ वाहन थे और प्रदर्शनकारियों की ओर से अंडे व टमाटर फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दो एस्कॉर्ट वाहनों के शीशे टूटे और जैमर वाहन को भी नुकसान पहुंचा। भीड़ द्वारा सड़क अवरुद्ध किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। बिट्टू ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा टीम ने तीन लोगों को पकड़ा, जिनके बारे में उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक शैरी ने इन लोगों को उनकी यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए भेजा था।
AAP ने आरोपों को नकारा
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने काफिले पर हमले में अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका से इनकार किया है। AAP नेता जोबन रंधावा ने कहा कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और आरोप लगाया कि बिट्टू के समर्थकों ने ही उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। ऐसे में घटना को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं और पुलिस की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौके पर वास्तव में क्या हुआ था।
बिट्टू ने CM पर लगाया आरोप
घटना के बाद बिट्टू ने पंजाब सरकार से तत्काल जांच कराने की मांग की। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। बिट्टू ने मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने की बात भी कही। बिट्टू ने इस घटना को राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया और पंजाब सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
पठानकोट से शुरू हुई यात्रा
यह घटनाक्रम भाजपा की ओर से पंजाब में शुरू की गई ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के बीच सामने आया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर स्थित एकता स्थल से अभियान की शुरुआत की। पार्टी के अनुसार यह 13 दिन का अभियान है, जिसके तहत चार यात्राएं राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना है। चारों यात्राएं लगभग 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 30 सितंबर को जालंधर में एकत्र होंगी। अभियान का घोषित मुख्य मुद्दा पंजाब में नशे के खिलाफ जनजागरूकता और इसे एक जन आंदोलन में बदलना है।