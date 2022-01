राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में दो मिनट का मौन धारण : Silence In Memory Of Gandhi Ji

Silence In Memory Of Gandhi Ji

आजादी के दीवाने वीरों से प्रेरणा लेनी चहिए

आज समाज डिजिटल, तोशाम :

Silence In Memory Of Gandhi Ji : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में रविवार सुबह 11 बजे उपमंडल कार्यालय परिसर में दो मिनट का मौन धारण किया गया।

इस अवसर पर एसडीएम मनीष कुमार फौगाट ने कहा कि आज की पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है ताकि जीवन में शांति और स्थिरता रह सके। गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का जो रास्ता दिखाया आज उस पर चलकर ही पूरी दुनिया मे शांति और सदभाव कायम हो सकता है।

शहीदों को याद करते हुए एसडीएम ने कहा है कि देश के उन शूरवीरों को कभी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश का कर्ज अदा किया। उन्होंने कहा कि देश की आन-बान की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ी अनगिनत रणबांकुरे देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हमारे लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। हमें वीर शहीदों के बलिदान से सीख लेनी चाहिए। शहीदों का जीवन हमारा पथ प्रदर्शक होता है।(Silence In Memory Of Gandhi Ji)

एसडीएम ने कहा कि शहीद किसी जाति व धर्म विशेष के नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमें आजादी के दीवाने वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चहिए। स्वतन्त्रता सेनानी एवं शहीदों के तप, त्याग, संघर्ष व बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। इसलिए हमारा नैतिक क‌र्त्तव्य है कि हम उन महान वीरों की कुर्बानियों को सदैव याद रखें।(Inspiration should be taken from the brave heroes of freedom)

