संजीव कौशिक,रोहतक:

Vice Chancellor Prof. Rajbir Singh Got Many Achievements In MDU : कुलपति कार्यालय स्थित कांफ्रेंस कक्ष में डीन, एकेडमिक एफेयर्स प्रो. नवरतन शर्मा, कुलसचिव प्रो. गुलशन लाल तनेजा, कुलपति के सलाहकार प्रो. ए.के. राजन, निदेशक आईक्यूएसी प्रो. बी. नरसिम्हन तथा पीआरओ पंकज नैन ने कुलपति प्रो. राजबीर सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर एमडीयू में बतौर नियमित कुलपति दो वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर हार्दिक बधाई दी।

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने नेतृत्व में एमडीयू ने प्राप्त की सफलता की नई ऊचाइंया (Vice Chancellor Prof. Rajbir Singh Got Many Achievements In MDU)

डीन,एकेडमिक एफेयर्स प्रो. नवरतन शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि कुलपति प्रो. राजबीर सिंह के कुशल नेतृत्व में एमडीयू ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और शिक्षा, शोध, सांस्कृति, साहित्यिक, खेल समेत अन्य क्षेत्रों में एमडीयू पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। कुलसचिव प्रो. गुलशन लाल तनेजा ने कहा कि कुलपति प्रो. राजबीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एमडीयू की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और विश्वविद्यालय सफलता के नए सोपान प्राप्त कर रहा है। (Vice Chancellor Prof. Rajbir Singh Got Many Achievements In MDU) प्रो. ए.के. राजन ने कहा कि कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने नेतृत्व में एमडीयू ने सफलता की नई ऊंचाईयों को प्राप्त किया है और विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने जताया आभार (Prof. Rajbir Singh got many Achievements in MDU)

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित विवि अधिकारियों का आभार जताया। कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने कहा कि एमडीयू के विकास का श्रेय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मियों, एलुमनी समेत सभी स्टेक होल्डर्स को जाता है। (Latest Rohtak News) उन्होंने कहा कि वे एमडीयू के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। (Vice Chancellor Prof. Rajbir Singh Got Many Achievements In MDU) कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि एमडीयू का नाम देश के गिने-चुने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार हो।

