रोहतक में एक और हत्या, मंदिर के पीछे पड़ा मिला युवक का शव, कान से निकला हुआ था खून One More Murder in Rohtak

One More Murder in Rohtak: वारदातों के शहर रोहतक के खेड़ीसाध-नौनंद रोड पर मंदिर के पीछे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर आइएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के कान से खून निकला हुआ था। हालांकि उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। लेकिन प्रथम दृष्टि में यह हत्या का मामला लग रहा है।