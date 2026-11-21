Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना खरीदने वालों के लिए आज की कीमतें जानना बेहद जरूरी है। शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना, हर किसी की नजर सर्राफा बाजार पर रहती है। इस बीच हरियाणा में 18 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव करीब 94 हजार रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत भी खरीदारों का ध्यान खींच रही है। चांदी की बात करें तो इसका भाव 175 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर आप भी सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं 21 नवंबर के ताजा भाव।

हरियाणा में सोने का ताजा भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,560 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर आप कम बजट में सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो 18 कैरेट सोने का भाव 94,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 14 कैरेट सोने की कीमत 73,240 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है।18 कैरेट सोने का भाव करीब 94 हजार रुपये होने के कारण यह खरीदारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

22 और 24 कैरेट सोने में अंतर

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता समझना बेहद जरूरी है। 24 कैरेट सोना लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सोने के सिक्के और गोल्ड बार बनाने में किया जाता है। दूसरी तरफ 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है। यही वजह है कि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने को अधिक पसंद किया जाता है। वहीं 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। यह अपेक्षाकृत मजबूत होता है और डायमंड तथा डिजाइनर ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

हरियाणा में चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हरियाणा में 21 नवंबर को चांदी का भाव 175 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,750 रुपये और 100 ग्राम चांदी की कीमत 17,500 रुपये बनती है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए आपको करीब 1,75,000 रुपये खर्च करने होंगे। चांदी का इस्तेमाल केवल गहने बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि सिक्कों, बर्तनों और निवेश के रूप में भी किया जाता है। हालांकि चांदी के आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता और मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।