Kaithal News: कैथल में रिटायर्ड एसआई ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा मामला?

संतलाल पक्ष का कहना है कि गगननाथ कई बार पैसे देने का आश्वासन देता रहा। लेकिन, करीब 2 साल तक भी जमीन के पूरे पैसे नहीं दिए गए।

जमीन पर वापस अपना कब्जा लेना चाहता था गगननाथ

Kaithal News, (आज समाज), कैथल: हरियाणा के कैथल में जमीनी विवाद में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने गांव वालों पर गोलियां बरसा दीं। इतना ही नहीं सब इंस्पेक्टर ने अपने साथियों के साथ उसने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कई ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और गोलियां कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी अनुसार कैथल के नागल गांव निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गगननाथ ने गांव के ही संतलाल से 2024 में एक एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप है कि गगननाथ ने जमीन लेने के बाद उसे पूरे पैसे नहीं दिए, इसके बाद गगननाथ जमीन पर वापस अपना कब्जा लेना चाहता था।

जमीन के पूरे पैसे नहीं दिए

संतलाल पक्ष का कहना है कि गगननाथ कई बार पैसे देने का आश्वासन देता रहा। लेकिन, करीब 2 साल तक भी जमीन के पूरे पैसे नहीं दिए गए। वहीं, संतलाल किसी मामले में जेल में बंद था और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था।

इसके बाद संतलाल दोबारा गगननाथ से पैसों की डिमांड करने लगा। जब उसे पैसे नहीं मिले तो मंगलवार को वह परिजनों के साथ खेत पर कब्जा करने के लिए पहुंच गया। गगननाथ भी कुछ लोगों के साथ यहां पहले से ही मौजूद था।

गगननाथ को पकड़कर थाने ले गई पुलिस

संतलाल के खेत में पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद गगननाथ ने अपनी लाइसेंसी गन से फायरिंग कर दी। गोली चलते ही संतलाल पक्ष के लोगों ने इधर-उधर के खेतों में घुसकर जान बचाई। कुछ देर बाद जैसे ही गांववाले यहां पहुंचे तो उन्होंने गगननाथ से गन और मैगजीन छीन ली। सूचना मिलते ही सीवन थाना पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और गगननाथ को पकड़कर थाने ले गई।

सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर है गगननाथ

एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि गगननाथ सिरसा में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर होकर अपने गांव नागल आ गया था। यहां उसका गांव के ही एक व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा है।

गगननाथ के खिलाफ होगा केस दर्ज

एसआई मुकेश कुमार के अनुसार, इस घटना में दोनों पक्षों के चार-चार लोगों को चोटें आई हैं। इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का गुहला के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पुलिस ने गगन नाथ को पकड़ लिया है। गगननाथ के खिलाफ आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।