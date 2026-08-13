Haryana News: पंजाब के हिंदू नेता के खिलाफ हरियाणा में प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने एनएच-44 किया जाम

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Rajesh
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प्रदर्शनकारी इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।
Haryana News: गुरसिमरन सिंह मंड पर कार्रवाई न होने व पकडे जाने वालों की रिहाई को लेकर सिख समाज में रोष है।
Haryana News: गुरसिमरन सिंह मंड पर कार्रवाई न होने व पकडे जाने वालों की रिहाई को लेकर सिख समाज में रोष है।

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े
Haryana News, (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला में पंजाब के हिंदू नेता गुरसिमरन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने जीटी रोड (एनण्च-44) जाम कर दिया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बेरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बेरिकेड तोड़ दिए और हाईवे पर पहुंच गए।

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे भगदड़ मच गई। कई वाहन भी आपस में टकराने से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद भीड़ ने जग्गी सिटी सेंटर के पास हाईवे जाम कर दिया। इससे 5 हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। हंगामे के हालात को देखते हुए एनसीसी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की छुट्टी रोक दी। फिलहाल पंजोखरा साहिब से लेकर एनएच-44 तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मंड 7 अगस्त को अपनी वाई+ सिक्योरिटी के साथ गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद खड़ा हुआ। आरोप है कि मंड की गाड़ी ने संगत को टक्कर मारी। इससे गुस्साई भीड़ और निहंगों ने मंड को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। इनोवा गाड़ी को तोड़ दिया था। उन्हें पीटने पीछे-पीछे कुछ निहंग भी घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए थे। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मंड को बचाया था।

मंड की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हुई, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन की शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई

इस मामले में मंड की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में सिख संगत की बैठक हुई। इसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और विभिन्न जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सदस्यों का आरोप है कि गुरसिमरन सिंह मंड की शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, जबकि गुरुद्वारा प्रबंधन की शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

संगत ने निष्पक्ष जांच की मांग की

बैठक में कहा गया कि उस दिन मंड की गाड़ी से हादसा हुआ। इनोवा को मंड का बेटा भवजोत सिंह चला रहा थे। संगत ने इस मामले की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। गुरुद्वारे के आसपास एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

मंड बोले- भीड़ ने तलवार, लाठियों से मारा

हमले में घायल गुरसिमरन सिंह मंड ने अस्पताल से वीडियो जारी कर घटना के बारे में बताया था। मंड के अनुसार, भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेरकर तलवारों, लाठियों और र्इंटों से हमला किया तथा गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को बचाने पहुंचे हरियाणा पुलिस के तीन जवानों के साथ भी मारपीट की गई।

खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दार्बाद कहने को कहा

मंड ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने उनसे जबरन खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दार्बाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाने को कहा। इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और उनके दांत तोड़ दिए गए। मंड ने कहा कि वह तिरंगे और देश के साथ खड़े हैं और इस घटना से डरने वाले नहीं हैं।

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