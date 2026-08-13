Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन 8 नागों की होती है पूजा, जानें क्या है धार्मिक महत्व

श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाने वाली नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है।

17 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी

Nag Panchami 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता की पूजा करना सदियों से चली आ रही परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी पर नाग देवताओं की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष दूर होता है और जीवन में सुख और शांति आती है।

इस दिन नाग देव और भगवान शिव को दूध, जल, फूल और अनाज अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नाग पंचमी पर मुख्य रूप से आठ पवित्र नागों की पूजा की जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये आठ नाग कौन हैं और इनका क्या महत्व है?

शेषनाग (अदिशेष): हिंदू धर्म में शेषनाग का सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अनंत या आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शेषनाग को सभी सर्पों का राजा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं।

हिंदू धर्म में शेषनाग का सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अनंत या आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शेषनाग को सभी सर्पों का राजा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। वासुकी: वासुकी भगवान शिव के महान भक्त हैं। भगवान शिव वासुकी को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण करते हैं। पुराणों के अनुसार, प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान मंदारा पर्वत को मथने के लिए वासुकी सर्प का उपयोग रस्सी के रूप में किया गया था।

वासुकी भगवान शिव के महान भक्त हैं। भगवान शिव वासुकी को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण करते हैं। पुराणों के अनुसार, प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान मंदारा पर्वत को मथने के लिए वासुकी सर्प का उपयोग रस्सी के रूप में किया गया था। पद्म नाग औ महापद्म नाग: पद्म नाग शांति और समृद्धि का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोमती नदी के निकट स्थित नेमिषारण्य क्षेत्र पर पद्म नागों का शासन था। ये भव्य और सफेद रंग के सर्प होते हैं। विष्णु पुराण में सर्पों के विभिन्न कुलों का वर्णन करते हुए महापद्म नाग के महत्व को रेखांकित किया गया है।

पद्म नाग शांति और समृद्धि का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोमती नदी के निकट स्थित नेमिषारण्य क्षेत्र पर पद्म नागों का शासन था। ये भव्य और सफेद रंग के सर्प होते हैं। विष्णु पुराण में सर्पों के विभिन्न कुलों का वर्णन करते हुए महापद्म नाग के महत्व को रेखांकित किया गया है। तक्षक नाग: महाभारत में सर्प तक्षक का विशेष उल्लेख है। ऋषि कद्रू और कश्यप की कोख से उत्पन्न तक्षक, आठ प्रमुख सर्प वंशों में से एक है।

महाभारत में सर्प तक्षक का विशेष उल्लेख है। ऋषि कद्रू और कश्यप की कोख से उत्पन्न तक्षक, आठ प्रमुख सर्प वंशों में से एक है। कुलिक नाग: माना जाता है कि यह सर्प ब्राह्मण वंश का है। कहा जाता है कि कुलिक नाग का सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के साथ गहरा धार्मिक संबंध है।

माना जाता है कि यह सर्प ब्राह्मण वंश का है। कहा जाता है कि कुलिक नाग का सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के साथ गहरा धार्मिक संबंध है। कर्कोटक नाग: कर्कोटक नाग को भगवान शिव का सच्चा साथी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह नाग सभी नागों में सबसे बुद्धिमान और समझदार होता है।

कर्कोटक नाग को भगवान शिव का सच्चा साथी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह नाग सभी नागों में सबसे बुद्धिमान और समझदार होता है। शंखपाल: शंखपाल आठ नागों में से एक महत्वपूर्ण नाग है। माना जाता है कि सफेद रंग के और शंख के समान पवित्र इस नाग की पूजा करने से घर में समृद्धि बढ़ती है।

शिव पुराण में है 8 नागों का जिक्र

शिव पुराण में सर्पों की उत्पत्ति और महत्व का विस्तार से वर्णन है। नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की पूजा करने और उन्हें दूध और अन्य प्रसाद अर्पित करने से कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। कुंडली में कालसर्प दोष होने पर व्यक्ति को जीवन में बार-बार बाधाओं, मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन आठ सर्पों की श्रद्धापूर्वक पूजा करने और शिव को जल अर्पित करने से कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और साधक के मन को शांति और सुकून मिलता है।

नाग पूजा विधि

सबसे पहले नाग पंचमी वाले दिन सुबह उठकर स्‍नान करें और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद आपको घर के ही मंदिर में नाग देवता की स्थापना करनी है।

यदि आपके पास नागों का चित्र है, तो एक लकड़ी के पाटे पर उसे स्‍थापित करना सबसे उत्‍तम हो सकता है। वहीं अगर आपके पास चित्र नहीं है, तो आप मिट्टी से नाग की प्रतिमा स्वयं ही बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं।

इसके बाद नाग देवता को सुगंधित फूल अर्पित करें और अच्‍छा इत्र लगाएं। इसके बाद धूप और दीपक करें।

अब आपको नाग देवता को भोग अर्पित करना है। इसके लिए मीठा दूध और लावा के साथ गुड़ का भोग लगाएं।

सबसे आखिर में नाग मंत्र प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले. ये च हेलिमरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिता:. ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिन:. ये च वापीतडगेषु तेषु सवेर्षु वै नम: का जाप करें और फिर नाग देवता का ध्‍यान करें।

मंदिर में करें नाग दर्शन

शास्‍त्रों में साफ लिखा है कि बेजुबान जीवों को तंग करना पाप होता है, इसलिए असल के नाग को दूध पिलाने या फिर उन्‍हें किसी टोकरी में बंद रखकर उनकी पूजा न करें।

यदि आप घर में नाग देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर जाकर नाग का प्रत्‍यक्ष रूप से दर्शन करना भी उत्‍तम माना जाता है। अत:नाग पंचमी के दिन नाग का स्मरण करने और उन्हें बार-बार नमन करना चाहिए।