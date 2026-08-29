Haryana News: हरियाणा में दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी, देखें रेट लिस्ट

अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो आने वाले त्योहारी सीजन में दूध, दही, पनीर और देसी घी की खरीदारी आम जनता की जेब पर भारी पड़ने वाली है।

वीटा के दुग्ध संयंत्रों से भी कीमतें बढ़ाने की मांग

Haryana News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में भी दूध की कीमतें बढ़ाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ जहां डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने वीटा के अलग-अलग दुग्ध संयंत्रों (प्लांट्स) का रुख कर खरीद दामों में 2 से 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की मांग रखी है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के ग्रामीण इलाकों में पशुपालक खुद लामबंद होने लगे हैं। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो आने वाले त्योहारी सीजन में दूध, दही, पनीर और देसी घी की खरीदारी आम जनता की जेब पर भारी पड़ने वाली है।

भैंस का दूध 100 और देसी घी 1500 से 2000 रुपए प्रति लीटर करने का प्रस्ताव

पशुपालकों ने एक सितंबर से भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर और कुछ जगह गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर बेचने का फैसला लिया है। फिलहाल भैंस का दूध 70 से 80 रुपए और गाय का दूध 50 से 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दूध के रेट बढ़ाने की मुहिम की शुरूआत हिसार के राजथल गांव से हुई।

यहां पशुपालकों ने भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो, गाय का दूध 80 रुपए प्रति किलो और देसी घी 1500 से 2000 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया। इसके बाद हांसी, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के गांवों में भी पशुपालकों ने बैठकें कर इसी तरह के फैसले लिए।

इन जिलों में दूध के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव

हांसी में 20 से 30 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ाने की मांग: गांव राजथल, भैणीअमीपुर और मिर्चपुर में पशुपालकों ने दूध के रेट में 20 से 30 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी की मांग की है। इसे लेकर गांवों में पशुपालकों ने बैठकें की हैं। उनका कहना है कि 4 सितंबर से भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो और गाय का दूध 80 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अलावा देसी घी के दाम भी 500 रुपए बढ़ाने की बात कही गई है।

गांव राजथल, भैणीअमीपुर और मिर्चपुर में पशुपालकों ने दूध के रेट में 20 से 30 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी की मांग की है। इसे लेकर गांवों में पशुपालकों ने बैठकें की हैं। उनका कहना है कि 4 सितंबर से भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो और गाय का दूध 80 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अलावा देसी घी के दाम भी 500 रुपए बढ़ाने की बात कही गई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने दाम बढ़ाने को लेकर महापंचायत बुलाई: पिहोवा में किसानों ने रेस्ट हाउस में बैठक कर 10 सितंबर को बड़ी महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। इसमें दूध के रेट बढ़ाने को लेकर फैसला किया जाएगा। किसानों का कहना है कि महंगाई के कारण पशुपालकों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

पिहोवा में किसानों ने रेस्ट हाउस में बैठक कर 10 सितंबर को बड़ी महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। इसमें दूध के रेट बढ़ाने को लेकर फैसला किया जाएगा। किसानों का कहना है कि महंगाई के कारण पशुपालकों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। कैथल में भी 100 रुपए प्रति किलो दूध बेचने का लिया फैसला: कैथल के धनौरी गांव में पशुपालकों ने दूध के दाम 100 रुपए प्रति किलो करने का फैसला लिया है। एक सितंबर से गांव के पशुपालक 100 रुपए प्रति किलो दूध बेचेंगे। पशुपालकों का कहना है कि खल-बिनौले महंगे होने के कारण दूध बेचने से होने वाली कमाई में कुछ नहीं बच रहा।

कैथल के धनौरी गांव में पशुपालकों ने दूध के दाम 100 रुपए प्रति किलो करने का फैसला लिया है। एक सितंबर से गांव के पशुपालक 100 रुपए प्रति किलो दूध बेचेंगे। पशुपालकों का कहना है कि खल-बिनौले महंगे होने के कारण दूध बेचने से होने वाली कमाई में कुछ नहीं बच रहा। जींद में तय कीमत से कम दूध बेचने पर 5100 रुपए जुर्माने का प्रावधान: जींद: जुलाना तहसील के सिरसा खेड़ी गांव में भी पशुपालकों ने एक सितंबर से दूध 100 रुपए प्रति किलो बेचने का फैसला लिया है। पशुपालकों ने यह भी तय किया है कि उनके बीच का कोई पशुपालक इससे कम दाम पर दूध बेचता है तो उस पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

खली-बिनौले और तूड़ी के भाव आसमान पर

दूध के दाम बढ़ाने के पीछे पशुपालकों और तबेला संचालकों का अपना सीधा गणित है। उनका कहना है कि पिछले एक साल में पशुओं के चारे, चोकर, तूड़ी, चुनी और खली-बिनौले के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।

इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल महंगा होने की वजह से दूध की ढुलाई और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) का खर्च भी काफी बढ़ गया है। पशुपालकों का तर्क है कि मौजूदा भाव में दूध बेचकर लागत तक नहीं निकल पा रही है और उन्हें लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है, जिससे डेयरी कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है।

मिठाई से लेकर चाय-कॉफी तक होगी महंगी

थोक में दूध के रेट बढ़ते ही इसका सीधा असर शहरी इलाकों के खुदरा बाजार पर पड़ना तय है। स्थानीय डेयरियां, दूध विक्रेता और घर-घर सप्लाई करने वाले वेंडर 1 सितंबर से ग्राहकों से बढ़ा हुआ भाव वसूल सकते हैं।

चूंकि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मुहाने पर हैं, ऐसे में दूध की खपत चरम पर होगी। दूध महंगा होने से दही, पनीर, मावा, बेकरी उत्पाद और मिठाइयों के दाम चढ़ना तय है। हलवाइयों और होटल संचालकों की लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में त्योहारों का स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।

ये भी पढ़ें: