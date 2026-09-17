PM Modi Birthday 2026: पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा में चलेगा सेवा संकल्प अभियान, CM सैनी ने मैराथन में लिया हिस्सा

PM Modi Birthday Celebrations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरियाणा में सेवा और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान में नशामुक्ति के लिए नमो मैराथन, आशीर्वाद का दीया, लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़े कार्यक्रम, विश्वकर्मा जयंती, कुरुक्षेत्र में गीता आरती और मेगा ड्रोन शो समेत कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

PM Modi Birthday Haryana Events: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देशभर में खुशी का माहौल है। तमाम जगहों पर पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनगिनत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में भी पीएम के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में सेवा, जनभागीदारी और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला शुरू हो रही है। प्रदेश सरकार के अनुसार ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

इस अभियान के तहत रक्तदान शिविर, आशीर्वाद का दीया, नशामुक्ति जागरुकता, नमो मैराथन, महिला कल्याण योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम, विश्वकर्मा दिवस आयोजन, स्कूलों में रचनात्मक प्रतियोगिताएं और जनसेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद फेसबुक पर शेयर की है। हरियाणा सरकार ने इस अभियान को सेवा, सुशासन, सामाजिक भागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़कर तैयार किया है। राज्य सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य पीएम मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा की यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।

अंबाला में नशामुक्ति का संदेश देगा ‘नमो मैराथन’

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर अंबाला में ‘नशा मुक्त नमो मैराथन’ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और मैराथन को रवाना किया। जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्यक्रम हर्बल पार्क, अंबाला शहर के पास आयोजित किया जा रहा है। इस मैराथन का संदेश खेल और फिटनेस के साथ नशामुक्त समाज की दिशा में जागरुकता बढ़ाने से जुड़ा है। प्रशासन ने आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों, NCC कैडेट्स, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की भागीदारी की योजना बनाई गई है।

#WATCH | Ambala, Haryana: CM Nayab Singh Saini flags off the ‘Nasha Mukti Namo Marathon’ under the ‘Seva Sankalp Abhiyan’. https://t.co/5fVoVEJFWT — ANI (@ANI) September 17, 2026

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान

हरियाणा में आज से शुरू हो रहा सेवा संकल्प अभियान पूरे एक महीने तक चलेगा। राज्य सरकार के अनुसार अभियान के तहत अलग-अलग जिलों में सेवा, संस्कार, नवाचार और जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान का समापन 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अभियान के तहत लोगों को रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता, नशामुक्ति जागरूकता, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य और अंगदान जैसे सामाजिक विषयों से जोड़ने की योजना भी बताई गई है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और पात्र लाभार्थियों को आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

शाम 7 बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर हरियाणा में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के परिवारों से 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घरों में दीप जलाने की अपील की है। राज्य सरकार के मुताबिक यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और सेवा यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेशभर में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। जिला प्रशासन स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग तैयारियां की गई हैं और कई स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी प्रस्तावित है।

महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का दूसरा चरण

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस और विश्वकर्मा दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के बीच हरियाणा सरकार दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा सरकार की आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। आधिकारिक पात्रता में महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होना तथा परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1 लाख तक होना शामिल है। इसलिए सोशल मीडिया ग्राफिक में दिखाई देने वाले ₹1.80 लाख के आंकड़े को योजना की मौजूदा आधिकारिक पात्रता के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। योजना की पात्रता और लाभ के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक जानकारी ही संदर्भित की जानी चाहिए।

विश्वकर्मा दिवस पर कारीगरों और श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भी प्रदेश में विशेष कार्यक्रम होंगे। महेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों और कारीगरों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम को पारंपरिक कौशल, श्रम और स्वरोजगार से जुड़े वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

स्कूलों में ‘मेरे सपनों का भारत’ और रचनात्मक प्रतियोगिताएं

सेवा संकल्प अभियान में विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी के लिए भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक स्कूलों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। ‘मेरे सपनों का भारत’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारत के भविष्य और विकास को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिताएं, युवा संवाद और इनोवेशन से जुड़े कार्यक्रम भी अभियान का हिस्सा होंगे। इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और स्थानीय स्तर के इनोवेटर्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच दिया जाएगा।

गीता आरती और ब्रह्मसरोवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से जुड़े कार्यक्रमों में कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर का भी विशेष स्थान है। यहां गीता आरती और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रस्तावित है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसी क्रम में मेगा ड्रोन शो भी कार्यक्रमों की सूची में शामिल है। ड्रोन शो के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक को एक साथ प्रस्तुत करने की योजना बताई गई है।

सेवा से नवाचार तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित

सेवा संकल्प अभियान सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है। राज्य सरकार के मुताबिक, महीनेभर के दौरान ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’, ‘आंगन मिलन सेवा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’, ‘सेवा सेतु अभियान’, ‘सेवा में रंग-राष्ट्र के संग’, ‘इनोवेशन चैलेंज’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में आंगनवाड़ी और ASHA कार्यकर्ताओं की भूमिका को सम्मानित करने, गांवों में जनसंवाद आयोजित करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की भी योजना है। राज्य सरकार ने नागरिकों से समाज के लिए प्रतिदिन कम से कम 25 मिनट देने जैसी पहल से जुड़ने का आह्वान किया है।

17 अक्टूबर को होगा अभियान का समापन

एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का समापन 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार के अनुसार समापन कार्यक्रम में देशभर से करीब 1.25 लाख सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की योजना है। हरियाणा से भी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की बात कही गई है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से हरियाणा में शुरू हो रही गतिविधियों का फोकस एक दिन के उत्सव के बजाय पूरे महीने चलने वाली सेवा, जनभागीदारी, सामाजिक जागरूकता, महिला कल्याण, युवा सहभागिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रखा गया है। राज्य सरकार ने इसे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में व्यापक स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की है।