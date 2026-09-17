Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? देखें पूरी लिस्ट

Haryana Gold Silver Price Today 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026 को हरियाणा में सोना-चांदी कितने में मिल रहा है, किसके दाम बढ़ें हैं और किसके घटे हैं...आइए जानते हैं.

Haryana Gold Silver Price Today 17 September 2026: हरियाणा में 17 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,200 से ₹15,330 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं चांदी की कीमत लगभग ₹250 प्रति ग्राम, यानी ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम बताई गई है.

हरियाणा में 24 कैरेट सोने का रेट

शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोने को सबसे उच्च श्रेणी का सोना माना जाता है. 17 सितंबर को हरियाणा में इसका भाव लगभग ₹15,210 से ₹15,330 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. सोने की कीमतों में स्थानीय बाजार, मांग और अन्य कारोबारी परिस्थितियों के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

22 कैरेट सोने की कीमत

आभूषणों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी आज महत्वपूर्ण है. हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,140 से ₹14,485 प्रति ग्राम बताया गया है. आभूषण खरीदने वालों के लिए मेकिंग चार्ज और लागू करों के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

चांदी के दाम में भी तेजी पर नजर

हरियाणा में 17 सितंबर 2026 को चांदी का भाव करीब ₹250 प्रति ग्राम है. मात्रा के हिसाब से इसकी कीमत इस प्रकार है:

– 1 ग्राम: ₹250

– 10 ग्राम: ₹2,500

– 100 ग्राम: ₹25,000

– 1 किलोग्राम: ₹2,50,000

उपलब्ध आंकड़े The Hindu Business Line Haryana Silver Rate के अनुसार बताए गए हैं. सोने और चांदी की वास्तविक खरीद-बिक्री कीमत दुकान, शहर, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू करों के आधार पर अलग हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना उचित है.