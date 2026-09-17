IMD Weather Update: दिल्ली से पंजाब-हरियाणा तक बारिश ! हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें देशभर का अपडेट

IMD Weather Forecast Update Today: उत्तर भारत के कई हिस्सों में 17 सितंबर को बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश के आसार हैं।

IMD Rain Forecast 17 September 2026: सितंबर के मध्य में मानसून की सक्रियता एक बार फिर उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 17 सितंबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। इन इलाकों में 17 सितंबर को बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत ज्यादा रहने का अनुमान है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई है। इसके बाद 18 सितंबर से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश में कमी आने का अनुमान है।

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के आसार

दिल्ली में 17 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। IMD के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 16 सितंबर को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी बादल और स्थानीय बारिश की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की तीव्रता जगह-जगह अलग हो सकती है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान में 17 सितंबर को दिल्ली के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दर्ज है।

हरियाणा के कई जिलों में बारिश और गरज-चमक

हरियाणा में 17 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज गरज-चमक तथा तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर समेत कई जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश का वितरण समान नहीं रहेगा, इसलिए किसी जिले के सभी हिस्सों में एक जैसी स्थिति जरूरी नहीं है। 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश संभव है, जबकि 19 सितंबर के बाद कई हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क होने की संभावना है।

पंजाब में भी बारिश का दौर, 18 सितंबर के बाद राहत

पंजाब में भी 17 सितंबर को मौसम सक्रिय रहने वाला है। IMD के मुताबिक राज्य में 16-17 सितंबर को व्यापक से काफी व्यापक बारिश, साथ में गरज-चमक, होने की संभावना है और 17 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोहाली, मोगा, बरनाला, बठिंडा और मानसा समेत कई जिलों में बादल और बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। लुधियाना के IMD पूर्वानुमान में 17 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बौछारों की संभावना बताई गई है।

हिमाचल बारिश की संभावना, लेकिन अलर्ट नहीं

हिमाचल प्रदेश में 17 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है, हालांकि IMD के 17 सितंबर के ताजा उप-विभागीय चेतावनी पेज पर राज्य के लिए कोई विशेष चेतावनी दर्ज नहीं है। IMD के पूर्वानुमान में हिमाचल में 17 सितंबर को छिटपुट से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना और इसके बाद धीरे-धीरे बारिश में कमी का संकेत है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जैसे जिलों में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है। IMD के मुताबिक 18 सितंबर को भी हिमाचल में कुछ स्थानों पर बारिश संभव है, जबकि 19 सितंबर से गतिविधि और सीमित हो सकती है।

देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के मध्य हिस्सों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश और गरज-चमक का दौर बना रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ में 19 से 21 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भी 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश और गरज-चमक की गतिविधि हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 17-19 सितंबर के दौरान बारिश बढ़ने का अनुमान है, जबकि सौराष्ट्र-कच्छ में भी बारिश के आसार हैं।

पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। बिहार में 17 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश तथा गरज-चमक की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 सितंबर को बारिश और गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अलग-अलग इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 17 सितंबर को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।