Mirzapur The Movie BOC Day 4: गुड्डू भैया का जलवा! ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड, जानें चौथे दिन का कलेक्शन

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 4: मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिकॉर्डतोड़ रफ्तार जारी रखी है. रिलीज के पहले वीकेंड में 93 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने के बाद फिल्म ने पहले सोमवार को ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन अब 109.75 करोड़ रुपये, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 131.55 करोड़ रुपये हो गया है.
चौथे दिन भी शानदार कमाई
ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को 10,570 शो से 16 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे पहले रविवार को फिल्म ने 36 करोड़, शनिवार को 32 करोड़ और शुक्रवार को 25.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.
भारत में 109.75 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के अलावा फिल्म ने विदेशों में चौथे दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 154.05 करोड़ रुपये हो चुकी है.
तरण आदर्श ने बताया ‘जबरदस्त’ प्रदर्शन
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट Taran Adarsh ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म की कमाई की तारीफ की. उनके अनुसार, मिर्जापुर द मूवी ने 2026 की टॉप ओपनिंग वीकेंड फिल्मों में चौथा स्थान हासिल किया है. इससे आगे धुरंधर 2, बॉर्डर 2 और टॉक्सिक (हिंदी) हैं, जबकि फिल्म ने अवारापन 2 को पीछे छोड़ा है.
‘मिर्जापुर द मूवी’ में क्या है खास?
गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, शीबा चड्ढा और श्वेता त्रिपाठी जैसे पुराने कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे नए कलाकार भी कहानी का हिस्सा बने हैं. अली फजल एक बार फिर गुड्डू भैया के किरदार में दिखाई देते हैं, जिसका लक्ष्य पूर्वांचल में अपना साम्राज्य स्थापित करना है. फिल्म में हिंसा, खून-खराबे, रिश्तों के उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित ट्विस्ट के जरिए कहानी को नई दिशा दी गई है.