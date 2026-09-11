Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को क्यों चढ़ाई जाती है 21 दूर्वा? जानें वजह?

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही घर-घर में भगवान गणेश के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. मोदक, भोग, पूजा-पाठ और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच दूर्वा घास का विशेष महत्व माना गया है. मान्यता है कि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा 21 दूर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है.
भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाने की कथा
हिंदू धर्मग्रंथों में अनलासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का उल्लेख मिलता है. वह अपनी आंखों से अग्नि बरसाता था, जिससे देवताओं और पृथ्वी पर भारी संकट उत्पन्न हो गया. परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश से रक्षा की प्रार्थना की.
देवताओं की रक्षा के लिए गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया. हालांकि, असुर की अग्नि के कारण भगवान गणेश के पेट में भयंकर गर्मी और पीड़ा होने लगी. देवताओं ने चंदन, जल और कमल के फूलों से उन्हें शीतलता देने का प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया.
अंत में ऋषियों ने 21 दूर्वा एकत्र कर भगवान गणेश को अर्पित की। दूर्वा अर्पित करते ही उनके पेट की जलन शांत हो गई. प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि जो भक्त उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करेगा, उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा.
21 संख्या का क्या है महत्व?
वैदिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करना मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है. यह भक्ति, आत्मशुद्धि और पूर्ण समर्पण का भाव दर्शाता है.
ऐसे चढ़ाएं 21 दूर्वा
ताजी, हरी दूर्वा चुनें, जिसमें तीन पत्तियां हों. इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है.
21 दूर्वा की छोटी-सी गठरी बनाकर पवित्र धागे से बांधें.
इन्हें साफ पानी या गंगाजल से हल्के हाथों से धोएं.
भगवान गणेश के चरणों में दूर्वा अर्पित करते हुए “Om Gan Ganapataye Namah” मंत्र का जाप करें या गणेश जी के 21 पवित्र नामों का स्मरण करें.
गणेश पूजा में दूर्वा का महत्व
गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा से दूर्वा अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है.