Haryana News: नूंह में खाद्य विभाग ने पकड़ा 500 किलो नकली पनीर, कराया गया नष्ट, हिरासत में पिकअप चालक

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Amit Upadhyay
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Nuh Paneer Crackdown: हरियाणा के नूंह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली-अलवर रोड पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया। पिकअप चालक को हिरासत में लिया गया है। विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे हैं, जबकि पनीर नष्ट कर दिया।
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नूंह में खाद्य विभाग की टीम ने 500 किलो संदिग्ध पनीर पकड़ा और उसे नष्ट कर दिया।

Food Safety Action in Nuh: हरियाणा के नूंह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली-अलवर रोड पर करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया है। यह कार्रवाई रोजका मेव थाना क्षेत्र में की गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पनीर को एक पिकअप वाहन के जरिए ले जाया जा रहा था। वाहन चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि पनीर नगीना स्थित तालीम हुसैन डेयरी से लाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में डेयरी संचालक समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. विकास जांगड़ा के अनुसार शुक्रवार रात सूचना मिली थी कि एक पिकअप में बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की मदद से नाकाबंदी की गई और वाहन को रोककर जांच की गई। तलाशी के दौरान पिकअप से करीब 500 किलो पनीर बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरामद पनीर के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित लैब भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पनीर में मिलावट थी या उसमें खाद्य सुरक्षा मानकों का कोई अन्य उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक बरामद पनीर को दोबारा बाजार में पहुंचने से रोकने के लिए नष्ट कर दिया गया। इसके लिए थाना परिसर में गड्ढा खोदकर पनीर को नष्ट किया गया।

पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया है। वह नूंह जिले के मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला बताया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पनीर कहां से आया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। जांच में डेयरी संचालक और सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। नूंह में हाल के दिनों में संदिग्ध और मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। सितंबर में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के कई इलाकों में छापेमारी कर करीब 7,500 से 7,600 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया था। कार्रवाई के दौरान कुछ इकाइयों में पनीर के उत्पादन और भंडारण की स्थिति को लेकर भी सवाल सामने आए थे। नमूने जांच के लिए भेजे गए थे और बड़ी मात्रा में स्टॉक नष्ट किया गया था।