Rohtak News: रोहतक में सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग खिलाड़ी की मौत

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

हिसार के गंगवा गांव का रहने वाला था विश्वजीत नैन

Rohtak News, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एक सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसा शनिवार शाम को मदीना बाईपास पर हुआ। यहां पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग खिलाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक ने विश्वजीत के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वजीत नैन (23) स्कूटी पर सवार होकर अपने गांव गंगवा से सोनीपत के राई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए निकला था। जब वह रोहतक के गांव मदीना बाईपास पर पहुंचा तो उसकी स्कूटी की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में विश्वजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर थाना बहुअकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। यहां विश्वजीत की मौत हो गई।

विश्वजीत के पास मिले दस्तावेजों से हुई पहचान

विश्वजीत के पास मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान हुई। इसके बाद एम्बुलेंस चालक ने दस्तावेजों में मिले नंबर के आधार पर उसके परिजनों को फोन कर हादसे की सूचना दी। जानकारी मिलने पर विश्वजीत के पिता विरेंद्र सिंह पीजीआई पहुंचे। वहां उन्हें बेटे की मौत होने की जानकारी मिली।

तीन बार राष्ट्रीय स्वीमिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्सा

विश्वजीत नैन राष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग खिलाड़ी था। उसने तीन बार राष्ट्रीय स्वीमिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। हालांकि उसे किसी प्रतियोगिता में मेडल नहीं मिला, लेकिन वह लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। वह रोजाना प्रैक्टिस के लिए सोनीपत स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ स्पोर्ट्स जाता था।

पुलिस ने केस दर्ज किया

थाना बहुअकबरपुर प्रभारी जसबीर ने बताया कि मदीना बाईपास पर सड़क हादसे की सूचना मिली थी। हादसे में एक युवक की मौत हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें: वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, 2 लोग घायल, मची अफरा-तफरी