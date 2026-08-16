Haryana News: मामूली कहासुनी के बाद मारी थी सीने में गोली, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार और कार बरामद

हरियाणा के खेड़ी बूरा गांव के बस स्टैंड के पास हुए गोलीकांड के मामले में दादरी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और ऑरा कार बरामद की है।

Haryana News: हरियाणा के खेड़ी बूरा गांव के बस स्टैंड के पास हुए गोलीकांड के मामले में दादरी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और ऑरा कार बरामद की है।

रंजिश में सीने में मारी थी गोली

इलाके के डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह करीब तीन बजे पुलिस कंट्रोल रूम में खेड़ी बूरा बस स्टैंड के पास गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल पर खेड़ी बूरा निवासी मनजीत पुत्र कृष्ण घायल अवस्था में मिला। उसके सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

हमले में इस्तेमाल हथियार और कार बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ सदर दादरी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अटेला क्रेशर जोन के पास दबिश देकर चार आरोपियों महावीर, योगेश, विक्रम और एक अन्य को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान योगेश के कब्जे से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस तथा विक्रम से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल ऑरा कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली।

कांवड़ यात्रा के दौरान हुई थी कहासुनी

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आरोपियों और पीड़ित के बीच कहासुनी व गाली-गलौज हुई थी। इसी रंजिश के चलते गोलीकांड को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।