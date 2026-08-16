Asia Cup Women: पाकिस्तान ने किया ऐशिया कप और एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान, स्टार खिलाड़ियों की छुट्टी

एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान ने अपनी महिला टीम का ऐलान कर दिया है. अनुभवी तेज गेंदबाज डायना बेग को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली है. अनुभवी ऑलराउंडर आलिया रियाज को एशियन गेम्स के लिए चुना गया है लेकिन एशिया कप की टीम में जगह नहीं मिली.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए महिला टीम का ऐलान कर दिया है. चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों पर भरोसा जताया है. अनुभवी तेज गेंदबाज डायना बेग को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली है. अनुभवी ऑलराउंडर आलिया रियाज को एशियन गेम्स के लिए चुना गया है लेकिन एशिया कप की टीम में जगह नहीं मिली.

कमाल की बात यह है कि जिस डायना बेग को बाहर रखने का फैसला लिया गया है वो लंबे समय से पाकिस्तान की महिला टीम की प्रमुख तेज गेंदबाज रही हैं. साल 2015 में उन्होंने टीम में जगह बनाई थी और पिछले 10 सालों से लगातार हर बड़े इवेंट में खेलने उतरी. चयनकर्ताओं ने उनके हालिया प्रदर्शन को टीम सलेक्शन का पैमाना बनाया. उनके खेल में लगातार गिरावट आई. वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन के बाद उनको सलेक्टर्स ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में से बाहर कर दिया था.

डायना के जैसे ही आलिया रियाज को भी खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ा. वर्ल्ड कप में वो महज 37 रन ही बना पाई थी. एशियन गेम्स के लिए पहले से तय टीम में उनका नाम शामिल है.

फातिमा सना की वापसी

पाकिस्तान के टीम में कप्तान फातिमा सना की वापसी हुई है। इंग्लैंड के क्रिकेट लीग द हंड्रेड से ब्रेक के बाद वह पाकिस्तान की कमान संभालेंगी. तेज गेंदबाजी विभाग में सायरा जाबीन, वहीदा अख्तर और तस्मिया रुबाब को मौका दिया गया है. पाकिस्तान की एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में नाजिहा अल्वी और बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल को मौका दिया गया है . अगर बात एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम की करें तो आलिया रियाज मौजूद हैं.पाकिस्तान की महिला टीम का टी20 में प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में बेहद शर्मनाक रहा है. टीम ने अपने खेले गए 10 टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ दो जीत दर्ज कर सकी है. वर्ल्ड कप में खेलने उतरी पाकिस्तान की महिला टीम को पांच में से चार में हार का सामना करना पड़ा था.

एशिया कप में भारत से मुकाबला

महिला एशिया कप 2026 में पाकिस्तान को भारत, हांगकांग और थाईलैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है. पाकिस्तान 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. इसके बाद 5 सितंबर को भारतीय टीम के खिलाफ खेलने उतरेंगी. 7 सितंबर को हांगकांग से टीम का सामना होगा. अगर एशियन गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान की टीम 17 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के खिलाफ उतरेगी.

पाकिस्तान महिला टीम की एशियन गेम्स टीम

फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, आयशा जफर, ईमान नसीर, ऐमन फातिमा, गुल फिरोजा, हुमा बिलाल, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकीपर), नशरा संधू, सायरा जाबीन, शवाल जुल्फिकार, तस्मिया रुबाब, तुबा हसन और उम्म-ए-हानी।

रिजर्व खिलाड़ी: नतालिया परवेज, वहीदा अख्तर, सादिया इकबाल, सैयदा आरूब शाह और रमीन शमीम।

पाकिस्तान महिला टीम की एशिया कप टीम

फातिमा सना (कप्तान), आयशा जफर, ईमान नसीर, ऐमन फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकीपर), नाजिहा अल्वी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जाबीन, शवाल जुल्फिकार, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर।

रिजर्व खिलाड़ी: तस्मिया रुबाब, हुमा बिलाल, माहम अनीस और सदफ शमास।