Chandra Shekhar Azad Quotes Hindi: आज चंद्रशेखर आजाद जयंती पर जरूर पढ़ें ये शानदार कोट्स और स्लोगन

Chandra Shekhar Azad Quotes Hindi: आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, ऐसे में इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके शानदार स्लोगन और हिंदी कोट्स.

Chandra Shekhar Azad Jayanti 2026 | Chandra Shekhar Azad Quotes Hindi: चंद्रशेखर आजाद का नाम भारत के उन महान क्रांतिकारियों में लिया जाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उनके विचारों में आजादी का जुनून, देश के लिए प्रेम और कुछ कर गुजरने का साहस साफ दिखाई देता है.

चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था, जिसे आज आजाद नगर के नाम से जाना जाता है. उनका बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था. बाद में उन्होंने अपने मजबूत इरादों और आजाद सोच के कारण खुद को ‘आजाद’ नाम दिया.

चंद्रशेखर आजाद के स्लोगन (Chandra Shekhar Azad Slogans)

चंद्रशेखर आजाद की जयंती हर साल 23 जुलाई को मनाई जाती है. ये दिन हमें उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को याद करने का अवसर देता है. उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए.

‘आजाद थे, आजाद हैं और हमेशा आजाद रहेंगे.’

‘जिसके दिल में देश के लिए प्यार है, वही सच्चा वीर कहलाता है.’

‘आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हर भारतीय का गर्व है.’

चंद्रशेखर आजाद के प्रेरणादायक कोट्स हिंदी में(Chandra Shekhar Azad Quotes Hindi)

1.

“आजादी की राह आसान नहीं होती,

इसके लिए हिम्मत और जुनून चाहिए होता है.

जो देश के लिए जीना सीख जाता है,

उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है.”

2.

“नाम से नहीं, अच्छे कामों से पहचान बनती है.

देश के लिए उठाया गया हर कदम खास होता है.

जिंदगी छोटी हो तो कोई बात नहीं,

लेकिन सोच और इरादे हमेशा बड़े होने चाहिए.”

3.

“जो कभी झुके नहीं,

जो कभी डरे नहीं,

ऐसे वीरों की कहानी ही

हमेशा लोगों को प्रेरणा देती है.”

4.

“देश से बड़ी कोई पहचान नहीं होती,

और अपने कर्तव्य से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता.

जो अपनी मातृभूमि के लिए जीता है,

वही असली महान इंसान होता है.”

5.

“हिम्मत की रोशनी कभी बुझने मत देना,

सच्चाई का रास्ता कभी छोड़ना मत.

अपने देश और अपने सपनों का मान हमेशा रखना.”

6.

“संघर्ष हमें मजबूत बनाता है,

और हिम्मत हमें जीत तक पहुंचाती है.

जो मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है,

वही अपनी मंजिल हासिल करता है.”

7.

“देश की मिट्टी से प्यार होना चाहिए,

देशभक्ति दिल का गर्व होना चाहिए.

हर भारतीय के दिल में ऐसा जज्बा हो,

जिससे भारत का नाम हमेशा ऊंचा रहे.”

8.

“वीरों का त्याग हमेशा याद रहता है,

उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता है.

ऐसे महान लोगों से ही देश का सम्मान बढ़ता है.”

9.

“देशप्रेम सिर्फ बोलने की बात नहीं होती,

इसे अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है.

जो अपने देश के लिए कुछ करता है,

वही सच्चा देशभक्त कहलाता है.”

10.

“आजाद का जीवन हमें यही सिखाता है कि

डर के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए.

जो सच्चाई और अपने देश के साथ चलता है,

इतिहास हमेशा उसे याद रखता है.”