Haryana Weather : मानसून की वापसी हरियाणा के लिए बनी वरदान, दो दिन इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान

हरियाणा में 20 जुलाई से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला जारी है। इस मानसून सीजन पहली बार पूरे हरियाणा में एक साथ सभी जिलों में बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जिससे जहां तापमान में कमी आएगी वहीं खरीफ की फसलों के लिए भी यह लाभदायक साबित होगी।

प्रदेश में सोमवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी, शुक्रवार तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में मानसून की आहट के बावजूद जुलाई का पहला पखवाड़ा कुछ खास नहीं रहा। प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हुई जिससे खरीफ की फसलों में सिंचाई करने के लिए किसानों के पसीने छूट गए। हालांकि फिर हालात बदले और 20 जुलाई को प्रदेश में मानसून दोबारा से सक्रिय हुआ। इस दौरान प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू हुआ।

यह दौर पहले से कहीं बेहतर साबित हो रहा है। प्रदेश में पिछले दो दिन से हल्की से मध्यम बारिश का दौर है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने ताजा जारी किए बुलेटिन में बताया है कि अगले दो दिन में अच्छी बारिश के आसार हैं।

इसलिए हरियाणा में हो रही अच्छी बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में मौजूदा मौसम बंगाल की खाड़ी पर बनीं हलचल के असर के चलते हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के साथ ही हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिससे मानसून टर्फ अपने सामान्य स्थिति पर पहुंच गई है। अगले दो दिन में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं और 30 जुलाई तक रुक-रुककर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी।

इस सीजन पहली बार पूरे प्रदेश में हो रही बारिश

एक साथ पूरे प्रदेश में बारिश की बजाय कभी उत्तरी, कभी पूर्वी जिलों में तो कभी मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। सिरसा में मंगलवार सुबह मानसून की पहली जबरदस्त बारिश से प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया। सुबह करीब पांच बजे से शुरू हुई बारिश रुक-रुककर 10 बजे तक चलती रही। मौसम विभाग ने दो दिन में 40 एमएम बारिश दर्ज की है।

दो दिन में प्रदेश में इतनी बारिश हुई

प्रदेश के कई जिलों में सोमवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार दोपहर तक रुक-रुककर चलता रहा। इस दौरान पलवल में सबसे अधिक 74 मिमी., नारनौल में 45, सिरसा में 58, गुरुग्राम में 31, दादरी में 28, रोहतक में 26.4 और करनाल में 26 मिमी बारिश दर्ज की गई। हिसार और भिवानी शहर में दिनभर बादल छाए रहे लेकिन फतेहाबाद में 11 और भट्टूकलां में 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। हिसार शहर में 4.4 एमएम बारिश हुई लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 13 से 19 एमएम तक बारिश रिकॉर्ड की गई।