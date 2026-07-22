Sawan Ke Gaane: सावन की बारिश में बजाएं ये 6 सुपरहिट बॉलीवुड गाने, हर धुन में छिपा है रोमांस

Sawan Ke Gaane | 90s Hit Bollywood Sawan Songs: सावन का समय आने वाला है और इन दिनों बारिश के चलते मौसम काफी सुहावना हो जाता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेहद शानदार गाने लेकर आए हैं, जिन्हें सुन आप अपने सावन को और भी सुहावना बना सकते हैं.

Sawan Ke Gaane | 90s Hit Bollywood Sawan Songs: सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं और बारिश की बूंदों का एहसास होने लगता है. इस मौसम में संगीत का आनंद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश और प्यार से जुड़े गाने दिल को एक अलग ही सुकून देते हैं. बॉलीवुड ने भी सावन और बारिश के इस खूबसूरत एहसास को कई यादगार गानों के जरिए पर्दे पर उतारा है.

बारिश की बूंदों, प्रेम की भावनाओं और मौसम की मस्ती को बयां करने वाले ये गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फेमस सावन के गानों के बारे में, जो बारिश के मौसम को और खास बना देते हैं.

आज मौसम बड़ा बेईमान है

फिल्म ‘लोफर’ (1973) का मोहम्मद रफी की आवाज में गाया गया गीत ‘आज मौसम बड़ा बेईमान है’ आज भी बारिश और बदलते मौसम की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है. इस गाने में मौसम की अनिश्चितता और दिल की हलचल को बेहद प्यारे अंदाज में पेश किया गया है. जब भी बारिश का मौसम आता है, ये गाने अपने आप यादों में ताजा हो जाते है.

मौसम की तरह

फिल्मी संगीत प्रेमियों के बीच ‘मौसम की तरह’ गाना काफी फेमस रहा है. समीर के लिखे हुए इसके खूबसूरत बोलों ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. गाने में बदलते मौसम को इंसानी स्वभाव और रिश्तों से जोड़ा गया है. अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर की केमिस्ट्री ने इस गीत को और भी यादगार बना दिया.

भीगी हुई है रात मगर

बारिश और रोमांस के एहसास को दर्शाने वाला ये गीत अपनी मधुर धुन और शानदार आवाजों के कारण खास बन गया. अजय देवगन और आयशा जुल्का पर फिल्माया गया ये गाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बेहद खूबसूरत लगता है. दोनों गायकों की मधुर आवाज ने इस रोमांटिक गीत में जान डाल दी.

भीगी भीगी रातों में

बारिश भरी रात और रोमांटिक माहौल के लिए ये गीत आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है. इसकी धीमी धुन और दिल को छू लेने वाली आवाज इसे एक खास एहसास देती है. इस गाने की खूबसूरती यही है कि ये सुनने वालों को बारिश के मौसम में प्यार और सुकून का अनुभव कराता है.

रिमझिम गिरे सावन

फिल्म ‘मंजिल’ का मशहूर गीत ‘रिमझिम गिरे सावन’ बॉलीवुड के सबसे यादगार बारिश वाले गानों में शामिल है. अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना मुंबई की बारिश और प्यार भरे पलों को बेहद खूबसूरती से दिखाता है. बारिश में भीगी सड़कों और रोमांटिक माहौल ने इस गाने को हमेशा के लिए अमर बना दिया.

प्यार हुआ इकरार हुआ

फिल्म ‘श्री 420’ का सदाबहार गीत ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ बारिश और प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है. राज कपूर और नरगिस की शानदार केमिस्ट्री ने इस गाने को खास बना दिया. एक छाते के नीचे प्यार और अपनापन दिखाने वाला यह दृश्य आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है.

सावन के गाने क्यों रहते हैं खास?

बारिश सिर्फ मौसम में बदलाव नहीं लाती, बल्कि ये भावनाओं को भी जगा देती है. सावन के गीत प्यार, यादों, प्रकृति और रिश्तों की खूबसूरत कहानी कहते हैं. यही वजह है कि पुराने बॉलीवुड सावन गाने आज भी हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आते हैं और बारिश के मौसम को और भी खास बना देते हैं.