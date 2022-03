रोहतक, 23 मार्च:

March 28 And 29 Strike By Holding Gate Meeting At Bus Stand: बस स्टैंड पर गेट मीटिंग कर 28 व 29 मार्च की हड़ताल रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चे की राज्य कमेट के वरिष्ठ सदस्यों दलबीर किरमारा, सरब पूनिया, बिरेन्द्र सिंगरोहा, जोगेन्द्र बल्हारा, ओम प्रकाश, रमेश श्योकन्द व एआईआरटीडब्ल्यूएफ के राष्ट्रीय उपमहासचिव आर. लक्ष्मैया ने रोहतक बस स्टैंड का दौरा किया और गेट मीटिंग का आयोजन किया। जिसमें सांझा मोर्चे के नेताओं ने सभी कर्मचारियों को 28 व 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़-चढक़र भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

गेट मीटिंग का आयोजन (Gate Meeting At Bus Stand)

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि वर्तमान सरकार रोडवेज विभाग का लगातार निजीकरण कर रही है और न ही पुरानी पैन्शन को बहाल कर रही है। बैठक का संचालन जयकुंवार दहिया ने किया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता रोहतक डिपो के सांझे मोर्चे के सभी यूनियनों के प्रधानों सुमेश कुंडू, हिम्मत राणा, जोगेन्द्र ढुल, सुरेश नेहरा, जोगेन्द्र फौजी, राजेश मायना, जयवीर हुड्डा, जगदीप लाठर, नरेश नांदल ने किया।

28 व 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में करेंगे चक्का जाम (March 28 And 29 Strike)

आर. लक्ष्मैया ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की कर्मचारी विरोधी व जन विरोधी नीतियों के बारे में कर्मचारियों को विस्तारपूर्वक बताया। रोहतक डिपो के कर्मचारियों ने राज्य के सांझे मोर्चे की टीम को विश्वास दिलाया कि वे 28 व 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में रोहतक डिपो का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगे (March 28 And 29 Strike By Holding Gate Meeting At Bus Stand)

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पैन्शन बहाल करना व एनपीएस को बन्द करना, ठेकेदारी प्रथा बन्द करके कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करना, रोडवेज विभाग में कार्यरत सभी कैटेगरियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाना, रोडवेज में ए, बी व सी कैटेगरी की रूट प्रणाली को बन्द करना, विभाग में कार्यरत परिचालक व लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को 45300 वेतनमान का लाभ दिया जाये, रोडवेज विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को महिला समेत फ्री बस यात्रा का लाभ दिया जाना, 1992 से 2002 के बीच लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना तथा विभाग में सभी पदों की प्रमोशन करना शामिल है।

