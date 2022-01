150 Crore Flyover Will be Built: 150 करोड़ से स्मार्ट सिटी के नागरिकों को नव वर्ष में मिलेगी फ्लाई ओवर की सौगात..

आज समाज डिजिटल, करनाल:

150 Crore Flyover Will be Built: स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक कंजेशन (यातायात भीड़ का जमाव) कैसे खत्म हो, इसे लेकर करनाल स्मार्ट सिटी लि. काफी दिनों से प्रयासरत है, अब फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण से इसका ठोस उपाए होने जा रहा है। विदित रहे कि ट्रैफिक का कंजेशन मुख्यत: शहर के महर्षि वाल्मीकि चौंक से रेलवे रोड़ और चौंक से पुरानी सब्जी मंडी रोड़ पर रहता है।(150 Crore Flyover Will be Built)

इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि चौंक से पुराने बस अड्डे और अम्बेडकर चौंक तक भी ट्रैफिक कंजेशन और जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका कारण वाहनों की तेज रफ्तारी, शीघ्रता में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ देखा गया है, इससे हालात और भी जटिल हो जाते है और सडक पर एक अजीब सी स्थिति बन जाती है।

चर्चा के बाद किया प्रोजेक्ट फाइनल 150 Crore Flyover Will be Built

शुक्रवार को उपायुक्त एवं केएससीएल के सीईओ निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट को लेकर तैयार आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपोजल) यानी टेंडर डॉक्यूमेंट के सभी बिन्दुओं पर, केएससीएल के अधिकारी व पीएमसी टीम के एक्सपर्ट के साथ काफी देर तक चर्चा की।(150 Crore Flyover Will be Built) उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट करीब 150 करोड़ रुपए का है, आज चर्चा के बाद इसे फाईनल कर दिया है और अगले सप्ताह ही इसका टेंडर लगाने जा रहे है। इसके बाद टेक्रिकल व फाईनेशियल बिड होंगी और किसी नामी कम्पनी से फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा।

कहां से कहां तक होगा फ्लाई ओवर ब्रिज 150 Crore Flyover Will be Built

उन्होंने बताया कि फ्लाई ओवर के दो भाग है। एक भाग में ये रेलवे रोड़ स्थित खालसा कॉलेज चौंक से प्रारम्भ होकर महर्षि वाल्मीकि चौंक- पुरानी सब्जी मंडी रोड़-मुगल कैनाल से होते हरियाणा नर्सिंग होम तक बनेगा। इसकी लम्बाई करीब पौने 3 किलो मीटर(2. 771 के.एम) होगी। इसी प्रकार दूसरे भाग में उपरगामी पुल महर्षि वाल्मीकि चौंक से प्रारम्भ होकर पुराना बस अड्डा-कर्ण पार्क से होकर अम्बेडकर चौंक पर समाप्त होगा।

यह करीब 1 किलो मीटर(0.938 के.एम) लम्बा होगा। महर्षि वाल्मीकि चौंक टी प्वाईंट रहेगा। फ्लाई ओवर के दोनों सेक्शन में कुल 95 पिलर बनाए जाएंगे और इनकी उंचाई स्डैर्ण्ड के हिसाब से होगी। यह दो लेन का होगा। पुल के नीचे दोनों ओर की सडकों को उपलब्ध स्पेस अनुसार चौड़ा कर नया स्वरूप दिया जाएगा।

फरवरी अंत या मार्च से प्रारम्भ हो सकता है फ्लाई ओवर का काम 150 Crore Flyover Will be Built

फ्लाई ओवर का काम फरवरी अंत या मार्च के प्रारम्भ में शुरू हो सकता है। उससे पहले यूएचबीवीएन से सडक के बीचों बीच खड़े बिजली के खम्बे और लाईटें शिफ्ट करवाई जाएगी। शहर के व्यस्त मार्गो पर चलने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी, जगह-जगह जाम नहीं लगेंगे। शहर के नागरिकों को फ्लाई ओवर की बड़ी सौगात मिलेगी।

