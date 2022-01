CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores: सीएम ने 25 करोड़ से बनने वाले गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:

CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पौंटा साहिब मार्ग जगाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरूकुल विद्यापीठ के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने विशिष्ठ अतिथि के रुप में शिकरत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पगडी पहनाकर व शॉल भेट करने के साथ-साथ स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

Read Aslo: BJP Mahila Morcha celebrated Makar Sankranti: भाजपा महिला मोर्चा ने मनाई मकर संक्रांति

सीएम ने हवन में भी डाली आहुति CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुर्जर समाज की ओर से जगाधरी में बनाए जा रहे सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के शिलान्यास समारोह के अवसर पर सम्राट मिहिर भोज चौक पर आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डाली।

उनके साथ ही हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल व पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया, नगर निगम के मेयर मदन चौहान व अन्य महानुभावों ने भी हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। लगभग 20 बीघा जमीन पर बनने वाले सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के निर्माण पर 20 से 25 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च होगी और इसमें विद्यार्थियों को सीबीएसई के पैटर्न पर पढ़ाई करवाई जाएगी।

Read Also: Quality Testing Laboratory: निगम ने स्थापित की खुद की गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला

महापुरुष सभी के साझे: सीएम CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुष सभी के सांझे होते हैं और इस गुरुकुल में सभी धर्मों, जातियों व वर्गों के विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी और यह गुरुकुल लडकों के लिए होगा तथा यह गुरुकुल कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की तर्ज पर होगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन शिक्षा पद्घति के अलावा यहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुकुल बनाने वाली संस्था बहुत पहले से गांव देवधर में भी शिक्षण संस्थान चला रही है।

Read Also: अंबाला-शामली हाईवे निर्माण में ढहेंगे 8000 पेड़, 750 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, किसानों को एतराज Ambala-Shamli Highway Construction

महिला शिक्षा को दी अहम दिशा: कटारिया CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि गुरुकुल देवधर के सरंक्षक ओम प्रकाश गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में समाज को नई दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरस्वती नदी को धरा पर लाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं

और प्रदेश में नित विकास की नई नीतियां बन रही हैं व हरियाणा आगे बढ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात संतुलित हो रहा है और 1000 पुरुषों के पीछे 1023 महिलाएं हैं। उन्होंने संस्थान को 11 लाख रुपये देने की और अपनी ओर से एक लाख रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद CM Lays Stone of Gurukul to be Builts 25 Crores

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा, पूर्व विधायक एवं जजपा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पूर्व विधायक बलवंत सिंह व ईश्वर पलाका, मेयर मदन चौहान, डिप्टी मेयर रानी कालडा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम निवास गर्ग, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रोजी मलिक आनंद, भाजपा नेता बंतो कटारिया,

चेयरमैंन रामवेश्वर चौहान, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, एसपी कमलदीप गोयल, बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल व अन्य अधिकारी सहित अनेकों धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं राजनीतिक महानुभावों सहित गणमान्य व्यक्ति नरेश पोसवाल एडवोकेट, संजय धीमान एडवोकेट, नृपाल कसाना, खैराती लाल, मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, डा. मुकेश वर्मा उपस्थित रहे।

Also Read : Haryanvi New Baba Bhola Song प्रांजल दहिया के इस सॉन्ग ने मचाया तहलका ,3 दिन हुए मिलियन से अधिक व्यूज