Haryana News: रोहतक में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 की मौत, रेवाड़ी में सिलेंडर फटने से 4 लोग बुरी तरह झुलसे

By
Amit Upadhyay
-
0
8
Haryana News Alert: हरियाणा में दो अलग-अलग हादसे हुए हैं। रोहतक जिले में NH-152D पर खैरड़ी मोड़ के पास कार और ट्रक की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलस गए।
Rohtak NH 152D car truck accident latest news, Haryana road accident three people killed today, Rewari Dharuhera LPG cylinder blast news, Haryana breaking news accident update, Khairdi Mor Rohtak highway accident report, gas cylinder explosion in Dharuhera Rewari latest update, रोहतक सड़क हादसा, रेवाड़ी सिलेंडर ब्लास्ट, हरियाणा हादसा खबर, NH-152D दुर्घटना
हरियाणा के रोहतक में सड़क हादसा हो गया, जबकि रेवाड़ी जिले में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया।

Haryana News Hindi: हरियाणा में दो अलग-अलग हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। रोहतक जिले में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-152D पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। दूसरी तरफ रेवाड़ी जिले से भी बुधवार को एक हादसा हो गया। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

रोहतक में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर

रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-152D पर खैरड़ी मोड़ के पास गुरुवार तड़के करीब सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक कार पीछे से तेज रफ्तार ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टाटा पंच कार अंबाला की ओर से नारनौल जा रही थी। इसी दौरान कार चालक ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में एक व्यक्ति की पहचान मनोज कुमार जैन, पुत्र सुभाष चंद्र जैन, निवासी रामकरण दास कॉलोनी, नारनौल के रूप में हुई है। वहीं, अन्य दो मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है।

धारूहेड़ा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग झुलसे

रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। गरीब नगर मोहल्ले में स्थित एक दुकान में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तेज आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस हादसे में चार लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-6 थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग फैलने की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति पर काबू पाया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिलेंडर किस वजह से फटा।