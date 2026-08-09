Haryana Weather Today: हरियाणा में आज फिर बदलेगा मौसम! झमाझम बारिश का अलर्ट, इन जिलों में भी बढ़ी टेंशन

Haryana Weather Today | Haryana Weather 9 August 2026: इन दिनों बारिश के चलते अधिकतर जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज कैसा रहेगा हरियाणा का मौसम?

Haryana Weather Today | Haryana Weather 9 August 2026: हरियाणा में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. लगातार बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 9 अगस्त को हरियाणा के साथ चंडीगढ़ और दिल्ली में भी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

हरियाणा में कैसा रहेगा आज मौसम? (Haryana Weather Today)

हरियाणा के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार हैं. कुछ स्थानों पर तेज बौछारों के साथ आंधी, गरज और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है. भारी बारिश वाले इलाकों में सड़कें जलमग्न होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम बिगड़ने पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-NCR में भी बारिश का अलर्ट

हरियाणा के साथ दिल्ली में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है. बारिश के चलते दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी देखने को मिल सकती है. नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मौसम पर नजर रखने की जरूरत है.

आज किन राज्यों में IMD का बारिश अलर्ट?

IMD के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.