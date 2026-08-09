Delhi Weather Today: पानी-पानी हुई दिल्ली…अगस्त में टूटा रिकॉर्ड, जानें कब तक बरसेंगे बादल?

Delhi Ka Mausam | Delhi Weather 9 August 2026: दिल्ली में तेज बारिश से अगस्त की बारिश सामान्य के करीब पहुंच गई है. सफदरजंग में 24 घंटे में 98.7 मिमी बारिश दर्ज हुई. आइए जानते हैं दिल्ली में मौसम का हाल.

Delhi Ka Mausam | Delhi Weather 9 August 2026: दिल्ली में शनिवार को एक बार फिर तेज बारिश का दौर देखने को मिला. लगातार हुई बारिश का असर शहर के कई इलाकों में साफ नजर आया. मौसम के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग मौसम केंद्र ने 24 घंटे की अवधि में करीब 99 मिमी बारिश दर्ज की, जो अगस्त महीने में पिछले दो सालों की सबसे ज्यादा बारिश रही. इससे राजधानी में इस महीने अब तक हुई बारिश का आंकड़ा भी सामान्य लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है.

अगस्त में अब तक कितनी बारिश हुई?

सफदरजंग केंद्र पर अगस्त में अब तक 230.1 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है. पूरे अगस्त के लिए सामान्य बारिश का आंकड़ा 233.1 मिमी है. यानी महीने की शुरुआत में ही दिल्ली ने अपने सामान्य मासिक बारिश के लगभग 98.7 प्रतिशत हिस्से को हासिल कर लिया है.

शनिवार सुबह तक कई इलाकों में बारिश का असर काफी ज्यादा रहा. 24 घंटे में दर्ज बारिश के आंकड़ों में:

पुष्प विहार: 165 मिमी

छतरपुर: 138 मिमी

अयानगर: 115 मिमी

पालम: 104.6 मिमी

नजफगढ़: 103.5 मिमी

जनकपुरी: 102.5 मिमी

सफदरजंग: 98.7 मिमी

रिज: 89.8 मिमी

लोधी रोड: 86.8 मिमी

पुष्प विहार में शनिवार दिन के दौरान भी बारिश का एक और दौर आया. सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक वहां 65.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान नजफगढ़ में 26 मिमी और अयानगर में 16 मिमी बारिश हुई.

अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार दिल्ली में 9 से 14 अगस्त के बीच हल्की या बहुत हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. फिलहाल इस अवधि के लिए किसी तरह की रंग-आधारित बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.