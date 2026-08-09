Punjab News : केंद्र सरकार के एक फैसले से पंजाब के लाखों किसानों को फायदा, मान सरकार ने भी ली राहत की सांस

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगमी धान खरीद सीजन से पहले पंजाब की मंडियों और गोदामों में पड़ा पुराना अनाज उठाने और इन्हें खाली करने की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनाज के पुराने स्टॉक को 20 सितंबर तक उठा लेगी। जिससे धान खरीद के बाद सरकार को उसके भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पंजाब की मंडियों में पड़ा 18 लाख मीट्रिक टन अनाज का पुराना स्टॉक जल्द उठाएगी सरकार

केंद्र ने पंजाब की मंडियों में पड़ा पुराना स्टॉक 20 सितंबर तक उठाने की सहमति जताइ

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़/ नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार व प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की है। यदि केंद्र सरकार अपनी इस घोषणा पर खरी उतरती है तो यह न केवल पंजाब सरकार बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों के लिए भी फायदे का सोदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनाज के पुराने स्टॉक को 20 सितंबर तक उठाने के लिए सहमत हो गई है, जिससे राज्य में धान की संभावित बंपर फसल के भंडारण के लिए आवश्यक जगह खाली हो जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर पंजाब से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने धान की निर्बाध खरीद और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ ही कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।

भंडारण की उचित जगह मुहैया कराना जरूरी

यह कहते हुए कि इस वर्ष पंजाब द्वारा 170 लाख मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध करवाए जाने की उम्मीद है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पर्याप्त भंडारण स्थान और उचित खरीद प्रबंध सुनिश्चित करना न केवल पंजाब के किसानों के लिए बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2025-26 के चावल की डिलीवरी के लिए आवश्यक भंडारण स्थान बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मैंने पंजाब से 18 लाख मीट्रिक टन चावल तुरंत उठाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के स्टॉक का चावल केंद्रीय पूल में पहुंचाने के लिए पहले उचित भंडारण स्थान बनाना बेहद जरूरी है। फूड कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया (एफसीआई) के पास जगह की लगातार कमी के बावजूद, हमारी राज्य खरीद एजेंसियों ने अब तक एफसीआई को 86 लाख मीट्रिक टन चावल सफलतापूर्वक उपलब्ध करवा दिया है।

इस बार धान का बंपर उत्पादन होने की उम्मीद

केंद्रीय खाद्य मंत्री को आगामी खरीद सीजन के लिए पंजाब सरकार द्वारा समय पर की जा रही तैयारियों के बारे में अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप राज्य में इस वर्ष 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के साथ एक और बंपर फसल होने की उम्मीद है।