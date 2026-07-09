Haryana Himachal Weather: हरियाणा में तेज बारिश, हिमाचल में भूस्खलन का खतरा; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Haryana-Himachal Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां तेज़ रहने का अनुमान लगाया है। कई ज़िलों में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से संवेदनशील इलाकों में जलभराव, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है।

हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना

IMD के अनुसार, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरे दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। गुरुग्राम में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे मुख्य सड़कों, एक्सप्रेसवे और अहम चौराहों पर जलभराव की आशंका है।

फरीदाबाद के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी और तेज़ बारिश निचले इलाकों को प्रभावित कर सकती है। अंबाला और हरियाणा के कई उत्तरी ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

IMD ने सुरक्षा सलाह जारी की

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को ये सलाह दी गई है:

घर के अंदर रहें और दरवाज़े-खिड़कियां बंद रखें।

भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।

आंधी-तूफ़ान के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें।

बिजली कड़कने के दौरान कंक्रीट की दीवारों और फ़र्श से दूर रहें।

बिजली के उपकरणों का प्लग निकाल दें और बिजली के सुचालक (करंट पकड़ने वाली) चीज़ों के संपर्क में आने से बचें।

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है और IMD ने 14 जुलाई तक कई ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में भारी बारिश होने की संभावना है। शिमला स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, मलबा गिरने, अचानक बाढ़ आने, सड़कें बंद होने और ट्रैफ़िक में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

आने वाले हफ़्ते में भी सक्रिय रहेगा मॉनसून

शिमला मौसम केंद्र के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 1 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो गया था और अगले हफ़्ते भी इसके मज़बूत बने रहने की संभावना है। इस दौरान कई ज़िलों में मध्यम से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई। मंडी ज़िले के जोगिंदरनगर में लगभग 83 मिमी बारिश हुई, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला में भी ठीक-ठाक बारिश हुई।

कई ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना

IMD ने चेतावनी दी है कि सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में अगले चार-पांच दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। चंबा में भी 11 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है।

मैदानी इलाकों और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ-कुछ समय के अंतराल पर बारिश का दौर कई और दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अधिकारियों का मानना ​​है कि निचले पहाड़ी इलाकों में 15-16 जुलाई तक और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 22-23 जुलाई तक मॉनसून की गतिविधि सक्रिय रहेगी,

जिसके बाद जुलाई के अंत तक यह धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में लगभग 65 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो मौसमी औसत से लगभग 27% ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में भी सामान्य से अधिक बारिश जारी रहने की उम्मीद है।