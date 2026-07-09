Delhi Weather Update: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज जमकर बरसेंगे बादल, IMD का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Update: गुरुवार सुबह दिल्ली-NCR के लोग एक बार फिर बारिश के साथ जागे, क्योंकि राजधानी और आसपास के शहरों में बारिश का दौर जारी रहा। इस नई बारिश से हाल की गर्मी और उमस से तो राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद ‘येलो अलर्ट’ के दायरे में हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन भर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

जलजमाव से सुबह के आवागमन में बाधा

सुबह-सुबह हुई भारी बारिश के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका और आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और सुबह के व्यस्त समय में लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई।

बुधवार की भारी बारिश के बाद भी हालात मुश्किल

यह बारिश बुधवार को हुई भारी बारिश के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसने पूरे दिल्ली-NCR में काफी परेशानी पैदा की थी। बुधवार को मूसलाधार बारिश के कारण इलाके के कई हिस्सों में भारी जलजमाव, लंबा ट्रैफिक जाम और बाढ़ जैसे हालात बन गए थे।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में भारी बारिश के दौरान निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इमरजेंसी टीमों ने बचाव अभियान चलाया और मलबे से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

गुरुग्राम सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक था, जहाँ 33 घंटों में 115 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण मुख्य सड़कों पर पानी भर गया और शहर में ट्रैफिक की आवाजाही पर काफी असर पड़ा।

ट्रैफिक एडवाइजरी और वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह

भारी बारिश का असर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी पड़ा, जहाँ पानी जमा होने के कारण गाड़ियाँ धीमी गति से चल रही थीं। भीड़ कम करने के लिए, गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट ऑफिसों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को जहाँ भी संभव हो, घर से काम (वर्क-फ्रॉम-होम) करने की अनुमति दें।

अधिकारियों ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की, क्योंकि लगातार बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) का एक हिस्सा धंस गया था। हाईवे की दो लेन बंद कर दी गई हैं और लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने और यदि संभव हो तो प्रभावित हिस्से से बचने की अपील की गई है।

उत्तर भारत में और बारिश की संभावना

IMD के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई तक अच्छी-खासी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून की मौजूदा गतिविधि से पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही उमस भरी गर्मी से राहत मिलती रहेगी। गुरुवार सुबह शांत हवाओं के बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.8°C दर्ज किया गया।

केंद्र ने मॉनसून की प्रगति की समीक्षा की

इस बीच, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में देश में मॉनसून की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने खरीफ की मौजूदा फसल की प्रगति और अल-नीनो (El Niño) के किसी भी संभावित असर से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया।

केंद्र ने गौर किया कि भारत में बारिश की कुल कमी घटकर 12% रह गई है, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून की गतिविधि सामान्य से अधिक रही। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अल-नीनो वाले साल में जरूरी नहीं कि बारिश सामान्य से कम ही हो, और उन्होंने इस साल के मॉनसून सीजन की कुल प्रगति पर भरोसा जताया।