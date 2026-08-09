हरियाणा सरकार सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु, लाडो लक्ष्मी, हर घर-हर गृहिणी और आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के बैंक खातों में सोमवार को सुबह 10 बजे पेंशन, मानदेय और सहायता राशि डाली जाएगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु, लाडो लक्ष्मी, हर घर-हर गृहिणी और आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त जारी करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिलाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सोमवार को सुबह 10 बजे पेंशन, मानदेय और सहायता राशि डालेंगे।

50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा

डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि डालेंगे। इनमें ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना की 10वीं किस्त भी शामिल है। इस योजना के तहत अब तक करीब 10 लाख बहन-बेटियों के खातों में 1832 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शामिल

इसके अलावा, 15 अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के खातों में 1121 करोड़ रुपये डाले जाएंगे, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा गैस सिलिंडर रिफिल करवाने वाली पांच लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सब्सिडी राशि डाली जाएगी।