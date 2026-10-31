Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 31 अक्टूबर को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 3380 रुपये गिरकर 1,38,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है।

Gold Silver Rate Today 31 October 2026: हरियाणा में सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में आज सोने की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोना सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें।

हरियाणा में 24 और 22 कैरेट सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,38,870 रुपये हो गई है। पिछले दिन इसका भाव 1,42,250 रुपये था। इस तरह एक ही दिन में 24 कैरेट सोना 3,380 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर निवेश के लिए किया जाता है। हरियाणा में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,27,300 रुपये है। जबकि कल इसका भाव 1,30,400 रुपये था। 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादातर सोने के गहने बनाने में किया जाता है।

18 और 14 कैरेट सोने के ताजा रेट

हरियाणा में आज 18 कैरेट सोने की कीमत भी नीचे आई है। इसका भाव 10 ग्राम के लिए 1,04,150 रुपये हो गया है, जबकि पिछले दिन यह 1,06,690 रुपये था। इस तरह 18 कैरेट सोना 2,540 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं, 14 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 10 ग्राम के लिए 81,010 रुपये है। कल इसकी कीमत 82,980 रुपये थी। 14 कैरेट सोने के दाम में 1,970 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। 18 और 14 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है। इनका इस्तेमाल भी अलग-अलग तरह के आभूषण बनाने में किया जाता है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हरियाणा में आज चांदी का भाव करीब 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। इस हिसाब से एक किलो चांदी की कीमत लगभग 2,10,000 से 2,20,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि शहर और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अगर आप आज सोने या चांदी के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो दुकान पर जाने से पहले ताजा भाव जरूर पता कर लें। सोने की खरीदारी करते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच करें। इसके अलावा गहनों की कीमत में मेकिंग चार्ज और GST भी जुड़ता है। इसलिए अंतिम भुगतान करने से पहले ज्वेलर से पूरी कीमत और बिल की जानकारी जरूर लें।