Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने की कीमतों में गिरावट, चेक करें आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Gold Silver Rate Today in Haryana: हरियाणा में 16 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹147440 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव ₹135150 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमत ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम है। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव जरूर कंफर्म करें।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को 24 कैरेट सोना 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 1.47 लाख रुपये के आसपास पहुंच गया है। अगर आप गुरुग्राम या अन्य शहरों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है। सोने की अलग-अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतों में बदलाव हुआ है। वहीं, चांदी का भाव ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी करने से पहले इन कीमतों की जानकारी रखना फायदेमंद हो सकता है।

हरियाणा में आज क्या है सोने का भाव

आज के रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,440 प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन इसका भाव ₹1,48,250 था। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,35,150 प्रति 10 ग्राम है, जो पिछले दिन ₹1,35,900 था। इसकी कीमत में ₹750 की गिरावट आई है। आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव खास महत्व रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर सोने के गहने बनाने में किया जाता है।

इसी तरह 18 कैरेट सोने की कीमत भी कम हुई है। आज इसका भाव ₹1,10,580 प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह ₹1,11,190 था। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव आज ₹86,010 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो पिछले दिन ₹86,480 था। सोने के भाव में आई इस कमी से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां अंतिम कीमत में अंतर संभव है।

हरियाणा में क्या है चांदी का भाव?

चांदी की बात करें तो आज इसका भाव ₹240 प्रति ग्राम है। इसके अनुसार 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,400 और एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,40,000 यानी ₹2.40 लाख है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए भी किया जाता है। इसकी कीमतों में होने वाले बदलाव का असर खरीदारी की लागत पर पड़ता है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और अंबाला जैसे शहरों में स्थानीय बाजार के अनुसार भाव अलग हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी सर्राफा व्यापारी से ताजा कीमत की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।