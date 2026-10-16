Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rate Today in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। राज्य में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,590 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,36,150 प्रति 10 ग्राम है। राजधानी शिमला में चांदी ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

Himachal Gold and Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी के दामों में शुक्रवार को बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले लेटेस्ट रेट जान लीजिए। 16 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट की कीमत करीब 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बताई गई है। चांदी का भाव करीब 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर आप खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार स्थानीय ज्वेलर से रेट कंफर्म करना भी जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

आज सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर अलग-अलग है। हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹14,296 से ₹14,759 प्रति ग्राम के बीच है। 10 ग्राम के हिसाब से इसकी कीमत करीब ₹1,42,960 से ₹1,47,590 तक पहुंचती है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹13,529 से ₹13,615 प्रति ग्राम है। 10 ग्राम सोने के लिए करीब ₹1,35,290 से ₹1,36,150 खर्च करने पड़ सकते हैं। 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,069 प्रति ग्राम के आसपास है। हालांकि ज्वेलरी बनवाने में मेकिंग चार्ज और जीएसटी देना पड़ता है। इससे अंतिम कीमत ज्यादा हो सकती है। अलग-अलग शहरों में सोने का भाव थोड़ा बहुत अलग हो सकता है।

हिमाचल में आज चांदी का भाव क्या है?

चांदी की कीमत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर को चांदी का भाव ₹240 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,400 और एक किलोग्राम की कीमत ₹2,40,000 यानी ₹2.40 लाख है। पिछले दिन के मुकाबले चांदी ₹5 प्रति ग्राम सस्ती हुई है। हालांकि यह शिमला की प्रकाशित दर है और हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक शहर में कीमत समान होना जरूरी नहीं है।

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप आज सोने के आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी शुद्धता और BIS हॉलमार्क जरूर जांचें। 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, मेकिंग चार्ज और लागू GST भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं।