WhatsApp Guest Calling: व्हाट्सएप में बिना अकाउंट और ऐप डाउनलोड किए कर सकेंगे कॉल, जानिए क्या है नया फीचर

WhatsApp’s New Guest Call Feature: व्हाट्सएप ने गेस्ट कॉलिंग फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से लोग बिना WhatsApp अकाउंट बनाए या ऐप इंस्टॉल किए कॉल में शामिल हो सकेंगे। कॉल लिंक के जरिए ब्राउजर से जुड़ने की सुविधा मिलेगी। इसमें 32 लोग हिस्सा ले सकेंगे।

WhatsApp Guest Calling Feature: सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कॉलिंग को आसान बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप गेस्ट कॉलिंग के जरिए अब ऐसे लोगों को भी वॉइस या वीडियो कॉल में शामिल किया जा सकेगा, जिनके पास WhatsApp अकाउंट नहीं है और जिन्होंने अपने फोन या कंप्यूटर में इसका ऐप इंस्टॉल नहीं किया है। इसके लिए केवल एक कॉल लिंक की जरूरत होगी, जिसे वे अपने वेब ब्राउजर में खोलकर कॉल जॉइन कर सकेंगे।

WhatsApp ने 14 अक्टूबर को इस फीचर की आधिकारिक घोषणा की। व्हाट्सएप के मुताबिक गेस्ट कॉलिंग फ्री होगी, इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलेगा और कॉल पर समय की कोई तय सीमा नहीं होगी। एक कॉल में अधिकतम 32 लोग शामिल हो सकेंगे। यह फीचर खासतौर पर ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, क्लाइंट कॉल और ऐसे लोगों से बातचीत के लिए उपयोगी हो सकता है, जो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करते।

क्या है व्हाट्सएप गेस्ट कॉलिंग फीचर?

व्हाट्सएप गेस्ट कॉलिंग एक ऐसा फीचर है, जिसकी मदद से WhatsApp यूजर किसी ऐसे व्यक्ति को भी वॉइस या वीडियो कॉल में शामिल होने का न्योता दे सकता है, जो इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। पहले से मौजूद कॉल लिंक की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए, यह फीचर मेहमानों को बिना अकाउंट बनाए ब्राउजर के जरिए कॉल में शामिल होने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑफिस मीटिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति के फोन में WhatsApp नहीं है, तो उसे केवल कॉल लिंक भेजकर बातचीत में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कॉल शुरू करने के लिए होस्ट के पास WhatsApp अकाउंट होना जरूरी है। गेस्ट सीधे अपनी ओर से WhatsApp Guest Call शुरू नहीं कर सकता।

WhatsApp Guest Call कैसे करें?

स्टेप 1: अपने फोन में WhatsApp खोलें और Calls टैब पर जाएं। यहां दिए गए ‘+’ आइकन पर टैप करके कॉल लिंक बनाने का विकल्प चुनें।

स्टेप 2: कॉल लिंक तैयार करें और उसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें, जिसे आप कॉल में शामिल करना चाहते हैं। लिंक को मैसेज से भेजा जा सकता है।

स्टेप 3: लिंक पाने वाला व्यक्ति अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में इसे खोलेगा और अपना नाम दर्ज करके कॉल में शामिल होने का अनुरोध कर सकेगा।

स्टेप 4: गेस्ट को पहले वेटिंग रूम में रखा जाएगा। होस्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही वह कॉल में एंट्री कर सकेगा। होस्ट गेस्ट को कॉल से हटा भी सकता है।

Guest Calling में मिलेंगे ये खास फीचर्स

WhatsApp ने गेस्ट यूजर्स को केवल कॉल सुनने तक सीमित नहीं रखा है। वे बातचीत के दौरान कई उपयोगी सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। वन-टू-वन बातचीत के साथ ग्रुप कॉल में भी शामिल होने की सुविधा मिलेगी। एक कॉल में अधिकतम 32 लोग शामिल हो सकते हैं। कॉल की बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार गेस्ट कॉल के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होगी। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन, दस्तावेज या अन्य सामग्री दिखाई जा सकेगी। बातचीत के दौरान थम्स-अप या हार्ट जैसे इमोजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। मीटिंग या ऑनलाइन क्लास में अपनी बारी आने पर बोलने के लिए हाथ उठाया जा सकेगा।

WhatsApp Guest Calling की क्या हैं सीमाएं?

नया फीचर उपयोगी जरूर है, लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां भी रखी गई हैं। केवल WhatsApp अकाउंट वाला व्यक्ति ही कॉल लिंक बना सकता है। बिना अकाउंट वाला व्यक्ति सिर्फ आमंत्रित गेस्ट के रूप में कॉल में शामिल हो सकता है। गेस्ट कॉल में मौजूद अन्य प्रतिभागियों के फोन नंबर नहीं देख सकेंगे। वे कॉल के दौरान WhatsApp मैसेज नहीं भेज सकेंगे। वे अपनी ओर से दूसरे लोगों को सीधे कॉल में नहीं जोड़ सकेंगे। कॉल में प्रवेश करने से पहले उन्हें होस्ट की मंजूरी लेनी होगी।