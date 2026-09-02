Haryana News: सफाई कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर बैठे फायर कर्मियों पर गिरी गाज, 10 टर्मिनेट और 14 सस्पेंड

By
Amit Upadhyay
-
0
12
Firemen Strike in Haryana: हरियाणा में हड़ताल पर गए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। दमकल महानिदेशालय ने 10 कर्मचारी नेताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा 14 नियमित कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है।
Haryana fire department strike latest news, Haryana firemen strike government action, 10 fire employee leaders terminated Haryana, 14 regular fire employees suspended Haryana, Haryana fire department employee union strike, Haryana firemen protest latest update, हरियाणा फायर विभाग हड़ताल, फायर कर्मचारी यूनियन, 10 कर्मचारी नेताओं की सेवा समाप्त, 14 फायर कर्मचारी निलंबित
हरियाणा में हड़ताल पर गए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।

Haryana Fire Department Strike: हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में चल रही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने अब कड़ा एक्शन लिया है। अग्निशमन विभाग के महानिदेशालय ने दमकल कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह, महासचिव गुलशन भारद्वाज समेत 10 कर्मचारी नेताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा 14 नियमित अग्निशमन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से फायर कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा।

सुबह 9 बजे तक काम पर लौटने का दिया था आदेश

अग्निशमन विभाग के महानिदेशालय की ओर से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का सख्त निर्देश दिया गया था। कर्मचारियों को निर्धारित समय तक काम पर वापस आने की हिदायत दी गई थी। विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के बावजूद जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कर्मचारी नेताओं की सेवाएं समाप्त करने और नियमित कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।

राजेंद्र सिंह और गुलशन भारद्वाज समेत 10 टर्मिनेट

कार्रवाई में दमकल कर्मचारी यूनियन के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हैं। यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज समेत 10 कर्मचारी नेताओं की सेवाएं समाप्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा नियमित सेवा में कार्यरत 14 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई प्रदेश के अलग-अलग फायर स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। इनमें लीडिंग फायरमैन, सब फायर ऑफिसर और फायरमैन स्तर के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। संबंधित कर्मचारियों को अलग-अलग फायर स्टेशनों से अटैच करने और नए मुख्यालय निर्धारित करने की कार्रवाई की गई है।

जगाधरी से बावल तक कर्मचारियों पर कार्रवाई

विभागीय कार्रवाई की जद में राज्य के कई हिस्सों में तैनात कर्मचारी आए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जगाधरी, सिरसा, भिवानी, करनाल और बावल समेत विभिन्न फायर स्टेशनों के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ संबंधित कर्मचारियों की नई तैनाती/अटैचमेंट भी निर्धारित की गई है। इससे स्पष्ट है कि महानिदेशालय ने केवल कर्मचारी नेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले नियमित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

यूनियन बोली- सरकार की कार्रवाई से नहीं डरेंगे

सरकार की कार्रवाई के बाद अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से यूनियन डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि सरकार की ओर से कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए।

सफाई कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ा है मामला

अग्निशमन कर्मचारियों का आंदोलन राज्य में चल रहे सफाई कर्मचारियों के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन और हड़ताल का दौर जारी है। सरकार की ओर से पहले भी कर्मचारियों को काम पर लौटने की अपील और निर्देश दिए गए हैं। वहीं कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में फायर विभाग के कर्मचारियों पर हुई ताजा कार्रवाई से विवाद और गहरा गया है।