कभी IAS बनने का था सपना, फिर ‘छोटी बहू’ बनकर छाईं रुबीना, कर्ज के दिनों से निकलकर ऐसे बनीं ‘बिग बॉस’ विनर

Rubina Dilaik Birthday: रुबीना दिलैक आज 39वां जन्मदिन मना रही हैं. ‘छोटी बहू’ से पहचान बनाने वाली रुबीना ने आर्थिक मुश्किलों और कर्ज का सामना कर सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कीं.

Rubina Dilaik Birthday: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक आज यानी 26 अगस्त को अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. अपनी शानदार अदाकारी, बेबाक व्यक्तित्व और स्टाइलिश अंदाज के लिए मशहूर रुबीना ने छोटे पर्दे पर संस्कारी बहू से लेकर मजबूत और आत्मनिर्भर महिला तक कई यादगार किरदार निभाए हैं. हालांकि, ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने का उनका सफर उतना आसान नहीं था. करियर के शुरुआती दौर में उन्हें आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था.

शिमला से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर

रुबीना दिलैक का जन्म 26 अगस्त 1987 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था. उनके पिता गोपाल दिलैक लेखक हैं, जबकि मां शकुंतला दिलैक गृहिणी हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद रुबीना ने साल 2006 में मिस शिमला का खिताब जीता. इसके बाद 2008 में उन्होंने मिस नॉर्थ इंडिया का ताज भी अपने नाम किया.

बताया जाता है कि रुबीना का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था और वो इसकी तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान चंडीगढ़ में दिए गए एक ऑडिशन ने उनके करियर की दिशा बदल दी और उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला.

‘छोटी बहू’ ने घर-घर में दिलाई पहचान

रुबीना ने वर्ष 2008 में जी टीवी के सीरियल ‘छोटी बहू’ से टेलीविजन की दुनिया में डेब्यू किया. राधिका के किरदार ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई. इसके बाद वह ‘नचले वे विद सरोज खान’ और ‘सास बिना ससुराल’ जैसे शोज का हिस्सा बनीं.

हालांकि, उन्हें सबसे बड़ी लोकप्रियता ‘शक्ति: अस्तित्व के अहसास की’ में सौम्या के किरदार से मिली. इसके बाद बिग बॉस 14 में उनकी दमदार पर्सनैलिटी देखने को मिली और उन्होंने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

जब कर्ज चुकाने के लिए मांगनी पड़ी सैलरी

रुबीना के करियर में एक ऐसा दौर भी आया, जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘छोटी बहू’ के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 90 दिन काम करने के बाद फीस मिलने का प्रावधान था. उस समय रुबीना पर कर्ज का दबाव बढ़ गया था.

ऐसे में उन्होंने कथित तौर पर शो के मेकर्स से समय से पहले सैलरी देने की गुजारिश की, ताकि वह अपना कर्ज चुका सकें. हालांकि, इसके बाद हालात बदले और ‘छोटी बहू’ की सफलता ने उन्हें टीवी की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया.