Bigg Boss 20: पहले ही दिन शो में मचा बवाल, कनिका मान ने चली चाल, काजी तौकीर कप्तानी से हुए बाहर

Bigg Boss 20 Written Update 7 September 2026: बिग बॉस 20 के 7 सितंबर एपिसोड में मैरी कॉम का भावुक खुलासा, कनिका-काजी विवाद, युंग से तीखी बहस और ईशा रिखी के शादी को लेकर बयान ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

Bigg Boss 20 Written Update 7 September 2026: बिग बॉस के 20वें सीजन में पहला दिन ही रिश्तों, खुलासों और तीखी बहस से भरपूर रहा. एपिसोड की शुरुआत कंटेस्टेंट्स के अपना सामान व्यवस्थित करने और एक-दूसरे से बातचीत करने के साथ हुई. इसी दौरान मैरी कॉम ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा भावुक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह हमेशा एक बेटी चाहती थीं. जुड़वां बेटों के जन्म के बाद उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया.

अमन गांधी और लव गिल के बीच खटास

रात के समय अमन गांधी ने शिकायत की कि लव गिल छोटी सी बात को बेवजह बड़ा मुद्दा बना रही हैं. अमन और अरिश्फा खान ने बातचीत के दौरान उनके व्यवहार से ‘off vibe’ मिलने की बात कही. वहीं, पहले दिन कुशल तंवर उर्फ गुल्लू और कनिका मान ने अमन की टांग खींचते हुए माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखा.

अमरपाली दुबे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैरी कॉम को इस तरह अपने सामने देखेंगी. दूसरी ओर, युंग डीएसए ने अंदाजा लगाया कि गुल्लू और कनिका मान बिग बॉस के घर में एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं.

घर में फिर दिखी पुरानी बिग बॉस वाली लड़ाई

रोहेद खान और र्हिती तिवारी ने Bigg Boss 4 की मशहूर ‘डॉली बिंद्रा-मनोज तिवारी’ किचन फाइट को रीक्रिएट किया. बेडरूम में माहि विज ने ईशा रिखी से कहा कि इस सीजन घर में वह, मैरी कॉम और ईशा तीनों तलाकशुदा हैं. माहि ने ईशा से शो में आने की वजह भी पूछी.

कनिका की पावर से काजी की मुश्किल बढ़ी

विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कनिका ने बताया कि उन्हें काजी तौकीर पसंद नहीं हैं. इसके चलते काजी कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए. इसके बाद युंग और काजी के बीच तीखी बहस हो गई. यंग ने चेतावनी दी, ‘मेरेको हाथ मत लगा’. जवाब में काजी ने उन्हें ‘मूनफली के छिलके’ कहा.

ईशा ने शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा

अमरपाली ने ईशा से उनकी शादी और तलाक की पूरी कहानी बताने को कहा. ईशा ने कहा कि वह शो के बाहर सब बताएंगी. उन्होंने कहा, “मुझे शादी करने का विचार इतना पसंद था कि मैंने सोचा था कि 18 साल का होते ही मैं शादी कर लूंगी. लेकिन अब मैं सिंगल रहना चाहती हूं क्योंकि अब मेरा शादी करने का मन ही नहीं है.”

इसके बाद बिग बॉस ने शो के 20वें साल की थीम पर आधारित बर्थडे पार्टी का ऐलान किया, जिसे कप्तानी की दौड़ का एक राउंड बनाया गया. टास्क के लिए काजी को ‘संचालक’ घोषित किया गया.