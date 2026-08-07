IMD Weather Alert: दिल्ली में सुबह से बारिश, पंजाब-हरियाणा में भी बरसे बादल, हिमाचल में रेड अलर्ट, देशभर का मौसम अपडेट

IMD Forecast 7 August 2026: मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के साथ भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

IMD Weather Update Today: देशभर में मानसून पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। अधिकतर राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार सुबह-सुबह भी बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश ने लोगों को उमस से राहत दिलाई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 7 अगस्त के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रह सकता है।

दिल्ली-एनसीआर के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को पूरे दिन रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। IMD के मुताबिक राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। लगातार बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित रहने की आशंका है।

पंजाब और हरियाणा में बारिश जारी

IMD के अनुसार शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और कपूरथला जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। इनमें से उत्तरी और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

हरियाणा में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में पहले से हुई भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में शुक्रवार को भी लोगों को ट्रैफिक जाम और आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी से बहुत भारी बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और चट्टानें गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विशेष रूप से मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जैसे पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नालों के उफान पर आने और चट्टानें गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। इन क्षेत्रों में सड़कें बाधित हो सकती हैं।

जम्मू-कश्मीर की बात करें, तो जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला और कुपवाड़ा सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों और पर्वतीय मार्गों पर भूस्खलन तथा अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों, राजस्थान के कई जिलों और बिहार के विभिन्न इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश देखने को मिल सकती है।