Manesar News: मानेसर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव, 2 कर्मचारी घायल, गाड़ियों के शीशे टूटे

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Amit Upadhyay
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Manesar Encroachment Drive: मानेसर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम पर अचानक पथराव शुरू हो गया। अलीयर-बास्कुशला की शंकर की ढाणी के पास हुई इस घटना में नगर निगम के दो कर्मचारी घायल हो गए, जबकि टीम की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए।
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गुरुग्राम के मानेसर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव की घटना सामने आई है।

Manesar Encroachment Drive: गुरुग्राम के मानेसर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम पर पथराव का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम अलीयर-बास्कुशला स्थित शंकर की ढाणी के पास कार्रवाई के दौरान अचानक कुछ लोगों ने टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमले में नगर निगम के दो कर्मचारी घायल हो गए, जबकि टीम के वाहनों के शीशे भी टूट गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम

जानकारी के अनुसार शंकर की ढाणी के पास मुख्य सड़क के किनारे लंबे समय से रेहड़ी-पटरी और एक अवैध मार्केट के कारण अतिक्रमण की शिकायतें थीं। इससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित होने की बात सामने आई थी। इसी के बाद नगर निगम मानेसर की इंफोर्समेंट टीम गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने कार्रवाई शुरू की और काफी हिस्सा हटाया जा चुका था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ रेहड़ी-पटरी संचालक विरोध में उतर आए और देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया। कार्रवाई के दौरान अचानक नगर निगम की टीम पर पत्थर फेंके जाने लगे। पथराव इतना तेज था कि निगम की गाड़ियों के शीशे टूट गए। टीम में मौजूद कर्मचारियों को भी चोटें आईं।

80% अतिक्रमण हटने के बाद बढ़ा विवाद

निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 80 फीसदी अतिक्रमण हटा दिया था। इसके बाद रेहड़ी-पटरी संचालकों की ओर से विरोध तेज हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पथराव शुरू हो गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकारी टीम पर इस तरह हमला होने से मामला गंभीर हो गया। इससे पहले भी गुरुग्राम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने वाली टीमों पर विरोध और पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

IMT मानेसर सेक्टर-7 थाने में शिकायत

घटना के बाद नगर निगम अधिकारियों की ओर से IMT मानेसर सेक्टर-7 थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली जा रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पथराव किसने शुरू किया और घटना के दौरान मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे। उपलब्ध जानकारी और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र में अतिक्रमण लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल में GMDA के एक सर्वे में गुरुग्राम की करीब 300 किलोमीटर सड़कों का जायजा लिया गया था। सर्वे में कई जगह फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, सड़क किनारे की जगह और अन्य जगहों पर अतिक्रमण मिलने की बात सामने आई थी।