Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? जानिए लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में 9 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,560 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,31,600 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,07,670 रुपये पर स्थिर है। वहीं चांदी की कीमत 2.05 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज राहत भरी खबर है। 9 नवंबर को राज्य में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव पिछले दिन के स्तर पर ही बने हुए हैं। आज हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,560 रुपये दर्ज की गई है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,31,600 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है। दूसरी ओर, चांदी का भाव भी 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम बना हुआ है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों के सोने के भाव में पिछले दिन के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,560 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 1,07,670 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 83,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पिछले दिन भी इन सभी कैटेगरी में कीमतें इसी स्तर पर थीं।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। सोमवार को हरियाणा में चांदी का भाव 205 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए 2,050 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 20,500 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,05,000 रुपये है। चांदी की कीमतों में स्थिरता रहने से उन लोगों को राहत मिली है, जो निवेश या आभूषण बनाने के उद्देश्य से चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बाजार में कीमतों में आगे होने वाले बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और मांग-आपूर्ति जैसे कई कारकों पर निर्भर करेंगे।

सोना-चांदी खरीदते वक्त बरतें सावधानी

अगर आप आज हरियाणा में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि जरूर कर लें। ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए भाव बाजार के रेट हैं। आभूषण खरीदते समय इन पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमतों में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और उसकी शुद्धता की जांच करें।