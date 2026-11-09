Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी, चांदी भी महंगी, जानें आज का ताजा भाव

Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,560 रुपये बढ़कर 1,44,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,32,449 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज बाजार से महंगाई वाली खबर सामने आई है। 9 नवंबर को राज्य में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,44,490 रुपये पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,449 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। दूसरी ओर चांदी भी महंगी हुई है और इसका भाव बढ़कर करीब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,560 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,44,490 रुपये है, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,42,930 रुपये थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 1,560 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,32,449 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। 18 कैरेट सोना 1,08,368 रुपये और 14 कैरेट सोना 84,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। सोने की कीमतों में आई इस तेजी से उन लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है, जो शादी-ब्याह या अन्य समारोहों के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज तेजी दर्ज की गई है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव करीब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। आज 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए लगभग 2000 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 रुपये है। चांदी की कीमतों में आई तेजी से निवेशकों और आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आप आज हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से ताजा कीमतों की जानकारी जरूर लें। ध्यान रखें कि बाजार में बताए जाने वाले सोने और चांदी के भाव सांकेतिक हो सकते हैं। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शहर और ज्वेलर के हिसाब से कीमतों में अंतर भी देखने को मिल सकता है। सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क और उसकी शुद्धता की जांच करना भी जरूरी है।